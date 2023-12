– Ingen vil ønske dem velkommen til Paris. Og da er det bare å krysse fingre for at de velger å holde seg borte. Det er en veldig dårlig løsning, for ukrainske utøvere, for tilliten til IOC og for idretten som sådan.

Det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, om IOCs avgjørelse om å ta russiske og belarusiske utøvere tilbake i varmen.

Han er skuffet over avgjørelsen, men ikke overrasket.

– Det er trist at dette er verdiene idrettens mektigste organ forfekter, men det er overhodet ingenting overraskende med denne beslutningen. Alt har lenge tydet på at det er denne løsningen Thomas Bach og hans medsammensvorne har ønsket og jobbet aktivt for i kulissene, sier Saltvedt.

Vært utestengt siden krigens utbrudd

Grunnet Russlands angrepskrig mot Ukraina har de internasjonale særforbundene lenge nektet utøvere fra Russland og Belarus å delta i internasjonale konkurranser.

Flere særforbund har derimot åpnet for at russiske og belarussiske utøvere kan delta under nøytralt flagg.

Disse idrettene har åpnet for retur under nøytralt flagg Ekspander/minimer faktaboks 10. mars: Fekting 30. mars: Bordtennis 3. april: Taekwondo 4. april: Bryting 6. april: Skøyter 13. april: Triatlon 19. april: Moderne femkamp 21. april: Bueskyting 24. april: Skyting 29. april: Padling og judo 3. mai: Sykling. De hadde fra før et vedtak som utestengte lag/landslag, men de har latt utøvere konkurrere under nøytralt flagg siden krigens start. 5. mai: Golf 12. mai: Vektløfting 23. mai: Seiling 7. juni: Roing (begrenset antall) 12. juni: Klatring (de nøytrale utøverne kan konkurrere fra 1. januar 2024) 19. juli: Turn (de nøytrale utøverne kan konkurrere fra 1. januar 2024) 30. august: Badminton (de nøytrale utøverne kan konkurrere fra 26. februar 2024) 4. september: Svømming 4. oktober: Fotball 18. november: Hestesport (ikke klart når nøytrale utøvere får returnere)

For noen måneder ble det gitt grønt til at utøvere fra både Russland og Belarus kunne delta i Paralympics som nøytrale utøvere med visse begrensninger.

Det har derfor ligget i luften at IOC ville gjøre det samme.

Russland har lenge beskyldt IOC for dobbeltmoral. De har anklaget IOC for å håndtere konflikten mellom Israel og Palestina annerledes enn den mellom Russland og Ukraina. Russland satte fram krav til IOC.

– Vi krever at IOC klart og utvetydig avvikler praksisen med dobbeltmoral og strengt anvender lik behandling av alle idrettsutøvere uten unntak og uten diskriminering på noe som helst grunnlag, sa talskvinnen Maria Zakharova til Tass.

Talsperson for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

I en uttalelse på IOCs nettsider publisert fredag ettermiddag står det blant annet følgende:

– Hovedstyret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bestemt at individuelle nøytrale idrettsutøvere som har kvalifisert seg gjennom de eksisterende kvalifikasjonssystemene til de internasjonale forbundene kan konkurrere i OL i Paris 2024. Dette gjelder også utøvere med russisk eller belarusisk pass.

OL arrangeres i den franske hovedstaden fra 26. juli til 10. august.

Forventer like mange ukrainske utøvere som i 2020

IOC skriver at kun et svært begrenset antall utøvere vil være nøytrale.

– Blant de 4600 utøverne fra hele verden som har kvalifisert seg til Paris 2024 så langt, er det bare elleve individuelle nøytrale idrettsutøvere. Hvorav åtte har russisk pass, mens tre har belarusisk pass, skriver IOC.

Til sammenligning har til dags dato mer enn 60 ukrainske idrettsutøvere kvalifisert seg til Paris 2024.

– Det forventes at den ukrainske delegasjonen kommer til å være rundt samme størrelse som ved De olympiske leker Tokyo 2020, skriver IOC.

Den ukrainske delegasjonen under åpningsseremonien i OL i Tokyo i 2020. Foto: AP

IOC understreker at de russiske og belarusiske utøverne, som alle andre utøvere i OL, må signere de oppdaterte deltakelsesvilkårene som gjelder for Paris 2024.

– Dette inneholder en forpliktelse til å respektere det olympiske lovverket, inkludert «fredsoppdraget til den olympiske bevegelsen».

Utøvere som aktivt støtter krigen får ikke delta

Invitasjonen til å delta gjelder kun individuelle utøvere, ingen lag fra de to landene får konkurrere i Paris, ifølge IOCs uttalelse.

Det presiseres også at idrettsutøvere eller støttepersonell som aktivt støtter krigen ikke får delta. Dette gjelder også idrettsutøvere eller støttepersonell som har kontrakt med russiske eller hviterussiske militære eller nasjonale sikkerhetsbyråer.

Saltvedt stiller seg kritisk til hvordan det vil fungere i praksis.

– Mange spørsmål gjenstår rundt om hvordan man skal bevise hvilke utøvere som har støttet Putin-regimet og krigen. Og om viljen i det hele tatt er til stede. Og om russerne i det hele tatt vil akseptere dette.

Sanksjonene mot de ansvarlige for krigen, og de russiske og hviterussiske styresmaktene, forblir på plass også for OL i Paris 2024.

– Dette betyr at ingen flagg, hymne, farger eller andre identifikasjoner av Russland eller Belarus vil bli vist på noen offisielle arenaer eller noen offisielle tilstelninger under OL i Paris 2024, skriver IOC og fortsetter:

– Heller ikke noen russiske eller hviterussiske myndigheter eller statlige tjenestemenn vil bli invitert til eller akkreditert til OL.

De olympiske ringene foran rådhuset i Paris. Foto: AP

OL-toppenes anbefaling førte til skarp kritikk

Tidligere i år kom OL-toppene med en anbefaling om å la russere og belarusere vende tilbake til idretten under strenge nøytralitetsprinsipper.

Det førte raskt til skarp kritikk fra flere hold.

Anbefalingen gjaldt ikke neste års sommer-OL i Paris og vinter-OL i Milano Cortina i 2026. Det ble varslet en beslutning rundt dette senere. Den beslutningen kom altså fredag.