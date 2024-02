Innrømmer VM-blemme: Hemmeleg «mirakelmann» redda Noreg

– Det var 100 prosent avgjerande for oss i den situasjonen vi var. Vi skjønte ikkje kva vi hadde gjort gale, og trong nokon som kunne hjelpe oss på vegen, fortel smørjesjef Tobias Dahl Fenre om ein hemmeleg samtale han hadde i forkant av den norske jubeldagen laurdag.

Smørjesjefen fekk ein god klem av dei norske skiskyttarane mens «Alt for Noreg» runga ut over stadion i Nove Mesto.

Etter trippelt norsk på sprinten kunne smørjesjefen endeleg senke skuldrene etter ein VM-start som har irritert.

– Eg trur ikkje dei har hatt mykje nattesøvn, seier Johannes Thingnes Bø.

– Det har vore frustrerande, fortel Dahl Fenre om dei siste dagane.

SMØRJESJEF: Tobias Dahl Fenre jaktar stadig formelen for dei raskaste skia. Foto: NTB

Ringde «mirakelmann»

Noreg tok sølv på VMs opningsdistanse på onsdag, men både smørjesjefen og alle andre la merke til at dei franske gullvinnarane hadde betre ski.

Det er ikkje Noreg vant til, og spesielt ikkje i eit VM. Ein sjølvkritisk Dahl Fenre brukte mykje tid på å gruble, og bestemte seg for å rette opp feilen frå VM-opninga.

– I dag fann vi på noko lurt. Vi snakka med nokre gamle ringrevar, tok nokre telefonar, og så losna det, fortel han.

– Kven snakka du med?

– Eg kan ikkje seie kven eg ringde, men han er ein innmari artig type. Telefonen var til det store utland, ikkje heim. Det var til ein mirakelmann, svarer smørjesjefen lurt.

Vetle Sjåstad Christiansen drog fram dirigenteigenskapane etter tredobbelt norsk på sprinten. Du trenger javascript for å se video. Vetle Sjåstad Christiansen drog fram dirigenteigenskapane etter tredobbelt norsk på sprinten.

Fryktar at andre stel ideen

Ingen investerer meir tid, krefter og pengar i jakta på dei beste skia enn Noreg, og det er nærast eit folkekrav om at dei norske utøvarane skal gå fortast.

For å sikre det, samarbeider smørjarane også med fagpersonar utanfor landslaget. Etter å ha blitt pressa litt av NRKs reporter avslører Dahl Fenre at det er snakk om ein mann busett i Mellom-Europa – med heilt spesielle evner.

TESTING: Dahl Fenre (til høgre) og smørjarane bruker mykje tid på å finne best mogleg glid. Foto: Emil Sørgård / Norges skiskytterforbund

– Dette er folk som jobbar i bransjen med skismørjing. Eller som ikkje har noko med skismørjing å gjere i det heile, som jobbar for eksempel i bil-industri eller andre stader. Dette er folk vi hamnar borti i ulike samanhengar, som kan noko om det vi også driv med.

– Var det éin person eller fleire?

– I dette tilfellet var det éin person som hjelpte veldig. Ein heilt hemmeleg kjemikar. Eg vil ikkje seie noko meir. Eg vil ikkje at nokre andre skal ringe han, fortel smørjaren.

– Vi er evig takksame

Om telefonen frå Dahl Fenre gjekk til Snåsa eller Nazareth er ikkje visst, men resultatet blei bra. I alle fall ifølge Johannes Thingnes Bø.

Sølvvinnaren frå sprinten merka stor forskjell på skia samanlikna med opningsrennet.

STJERNE: Johannes Thingnes Bø. Foto: NTB

– Eg spurde smørjarane om kva dei syntest. Og dei var ikkje heilt fornøgde. At dei klarer å snu det over natta på den måten, det skjønner eg ikkje at dei fekk til. Der trur eg det er excel-ark og prøvd å finne ein formel, seier Thingnes Bø, som hyllar innsatsen.

– Det er heilt rått og vi er evig takksame for det. Eg tippar vi tar ei strafferunde på skia i dag. Det er suverent.