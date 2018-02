– Vi har informasjon som tilsier at vi ser oss nødt til å løfte forsiktighet og beredskap knyttet til sykdom til aller høyeste nivå. Det betyr at absolutt alle, må unngå nærkontakt og hilsing, skriver Halvor Lea, pressekontakt for den norske OL-troppen.

– Grunnen til det er at det har kommet ytterligere tilfeller av smitte. Blant annet en norsk journalist. Det betyr at smitten er fortsatt i sirkulasjon, og vi kan ikke slappe av foreløpig, forklarer sjeflege ved Olympiatoppen Marit Kjeldsberg til NRK.

Noroviruset, en svært smittsom magetarminfeksjon, herjer som kjent i OL-byen i Sør-Korea. Tirsdag ble det kjent at smitten hadde brutt ut i OL-byen. Nå er en norsk journalist rammet.

Ikke kontroll over andre

Sjeflegen viser til at den norske troppen har innført flere strenge tiltak. Blant annet vil nå utøverne holde god avstand til pressefolk, unngå håndhilsing og klemming og styre unna ting som dørhåndtak.

– Hva andre gjort utenfor troppen har vi ingen kontroll over, så vi håper andre tar disse rådene til seg og overholder de rådene som blir gitt med håndvask og å holde avstand til andre mennesker, oppfordrer Kjeldsberg.

Dette er norovirus Ekspandér faktaboks Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».

Vanlig årsak til diaré og oppkast.

Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.

Varer vanligvis i ett til to døgn.

12-48 timers inkubasjonstid.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene. Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no

Får ikke bruke samme ostehøvel

Da langrennsherrene hadde pressekonferanse fredag, fortalte de at de ikke får lov til å bruke samme ostehøvel etter hverandre.

Hans Christer Holund har også begynt å spise med plasthansker i frykt for smitte.

– Vi har vanlige hygienerutiner i leiren. Vi er stort sett livredde for å bli syke i mesterskap uansett om det er noro i naboleiren eller ikke, så det er ikke så mye forandring. Vi vasker hendene litt oftere, forteller Martin Johnsrud Sundby.

Johannes Høsflot Klæbo tar smittefaren med ro.

– Jeg tenker ikke så mye over det. Jeg spiser ikke ost, så da slipper jeg å skjære ost. Jeg holder meg til makrell i tomat, så da kommer jeg langt, sier han med et smil.

Antibac er satt ut overalt der utøverne oppholder seg. Her fra da NRK møtte langrennsløper Didrik Tønseth for et par dager siden. Foto: Anders Skjerdingstad

Skiskyttergutta får ikke ta «high-five»

I skiskytterleiren har det blitt gjennomført ekstraordinære tiltak. Da gutta møtte til pressetreff holdt de god avstand til pressekorpset.

– Vi har ikke lov å gi «high-five» eller sånne ting, og vi har åtte såpedispensere hver på soverommet, sier Johannes Thingnes Bø.

Flere av skiskytterne deler soverom, men Norges kanskje største gullhåp med børse på ryggen bor på alenerom.

– Man merker det litt på kroppen at når du hører om en slik sykdom er du ekstra oppmerksom, sier Bø.

– Det er veldig skummelt med noroviruset. Får du det kan OL fort være over, sier Norges flaggbærer på åpningsseremonien, Emil Hegle Svendsen.