Pellegrino klar for MLS-klubb: – Pakken rundt fotballen veide tyngre

Eliteserien mister en av sine største profiler. Ligaens toppscorer de siste to sesongene forlater Bodø/Glimt til fordel for MLS-klubben San José Earthquakes.

San Jose Earthquakes bekrefter signeringen på sine nettsider fredag kveld. Han har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2025-sesongen.

– Vi er svært glad for å hente en så god målscorer som Amahl, sier klubbsjef Chris Leitch.

Amahl Pellegrino har vært en nøkkelspiller for Bodø/Glimt de siste årene. To ligagull og to toppscorertitler er fasit etter tre sesonger på Aspmyra for 33-åringen.



– Det er en overgang som har mer enn kun fotball i seg. Det er et fint eventyr for familien, og jeg tror det kan bli et veldig kult sted å leve. Det er pakken rundt fotballen som veide tyngre denne gangen, sier Pellegrino til Glimts nettsider.

(NTB)