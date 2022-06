Ingrid (27) «unner ingen» hva hun gikk gjennom – redningen kom da hun la fra seg fordommene

– Man følte man mistet seg selv. Det var veldig tøft, sier Hodnemyr til NRK.

I 2017 tok idrettskarrieren en brå vending for den energiske venndølen. Etter flere år med håndballspill på øverste nivå i Norge, sa det plutselig stopp. Skader i akilles og høyreskulder gjorde at operasjonsbenken sto for tur.

Til sammen ble det nesten to år på sidelinjen.

– Jeg satset egentlig ganske hardt frem til 21–22-årsalderen. Jeg satset sikkert litt for hardt og trente for mye uten nok kunnskap – så det var noe skader hele tiden. Det tærte på motivasjonen.

HÅNDBALLTALENT: Hodnemyr har flere kamper på øverst nivå i Norge. Hun spilte blant annet for Norstrand og Bekkelaget. Foto: Privat

– Unner ingen

Oppholdet uten idrett skulle etter hvert by på flere hindre enn «bare» skadene. På sidelinjen utviklet hun et anstrengt forhold til mat.

– Man følte at kroppen ikke dugde til det jeg ville at den skulle gjøre – som var å spille håndball. Jeg følte meg stor og tung sammenlignet med de andre jentene som jeg var mye sammen med på den tiden.

– Hvordan var det å kjenne på den følelsen?

– Den unner jeg ingen. Det er skikkelig drit. Jeg tror at mange i dag har et anstrengt forhold til mat, for min egen del så skal det ikke så mye til før man kjenner på det eller at man skulle vært litt annerledes enn den man er.

Det sto på som verst da hun var skadet. En ond sirkel tok mer og mer over livet hennes.

– Jeg er veldig glad i mat i utgangspunktet og spiser mye. Så det var sikkert en liten trøst i det. Så følte jeg meg gjerne tung da, og angret jeg på at jeg hadde spist mye.

Hodnemyr forteller videre at hun i en periode konkurrerte med meg selv om å spise mindre enn dagen før. Det gjorde vondt til verre.

– Da fikk jeg jo i meg enda mindre næring.

TØFF PERIODE: Hodnemyr møtte på motgang under perioden på sidelinjen. Foto: Astri Øverdal / NRK

– En redning

En dag skulle hun oppdage det hun beskriver som redningen.

– Det var vel egentlig da jeg begynte med functional fitness. Jeg så at alle var så ulike – noen var høye, noen var små, men alle gjorde de samme tingene. Det er veldig fokus i functional fitness at man skal få i seg nok mat og god mat og at det er veldig viktig. De jeg begynte å omgås med hadde også et godt fokus på det. Det tror jeg kanskje var en redning for meg, sier 27-åringen.

Hodnemyr forteller at hun startet med functional fitness etter å ha blitt overtalt av venner. Nå har hun vært i sporten fire år og konkurrert i tre og et halvt.

– Jeg hadde egentlig mange fordommer mot det før jeg meldte meg inn, men så bare møtte jeg opp en dag.

STERK: Hodnemyr i aksjon. Foto: Jaegerkim

Selv om ikke Hodnemyr slår på klisjetromma, kan man vel si at resten er historie.

Norgesmesterskapet denne uken var ett av årets store mål for Hodnemyr og resten av Norges functional fitness-elite. Utøverne konkurrerte i par under årets NM-veka i Skien.

Hodnemyr var partneren til klubbkamerat Lena Richter.

JUBEL: Hodnemyr og partner Lena Richter skal kjempe om NM-gull denne uken. Foto: Jaegerkim

– Det tror jeg blir veldig gøy. I fjor var det to lag som kniva, men i år tror jeg at det kan være flere lag som kjemper om gullet. Jeg tror det kommer til å bli spennende, sa venndølen før konkurransen.

Spennende skulle det vise seg å ikke bli. Hodnemyr og Richter var suverene og tok et overlegent NM-gull etter seks øvelser.