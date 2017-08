Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nigerianeren kunne neppe funnet en bedre vei inn til supporternes hjerter.

På 44 minutter (to innhopp) scoret han tre mål mot Ajax, som dermed misset Europa-spill for første gang siden 1965.

Den drepende 3-2-scoringen på Lerkendal oste også internasjonal klasse.

RBK-TRENER: Kåre Ingebrigtsen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er helt fantastisk. Det er bare å gi ham ballen og så setter han den i mål, beskriver Yann-Erik de Lanlay.

Tore Reginiussen, som måtte se Ajax-kampene fra sidelinjen, smiler bredt når han får spørsmål om Adegbenro.

– Steget en hel del i verdi

– Han blir ikke her lenge hvis han fortsetter sånn. Tre mål på 40 minutter mot Ajax. Hvis (Kasper) Dolberg er verdt 500 millioner kroner, vet jeg ikke hva slags prislapp vi skal sette på ham. Men han går i alle fall ikke billig herfra, sier Reginiussen.

Danske Dolberg slo gjennom med et brak i Ajax forrige sesong, som ble kronet med finaleplass i europaligaen.

I sommer har Ajax mottatt bud på over 450 millioner, ifølge nederlandsk presse.

Rosenborg kjøpte Adegbenro fra Viking for 15 millioner.

– Hvor mye har han steget i verdi på ni dager?

– En hel del, vil jeg si. Når du leverer på den måten mot et sånt lag, viser du for alle at du har et nivå som er der oppe. Hvis du leverer sånn over litt tid, er det bare et tidsspørsmål før det dukker opp noen større klubber, mener Reginiussen.

Utelukker sjokksalg

Adegbenro skrev under for 4,5 år med Rosenborg, og selv om det internasjonale overgangsvinduet er åpent én uke til, er det nærmest utenkelig med et rekordtidlig salg av 21-åringen.

Én ting er Rosenborgs motvilje, men samtidig kan spillere stå med obligatoriske kamper for kun to klubber i samme kalenderår.

En spiller kan maksimalt være registrert for tre forskjellige klubber i samme periode, ifølge overgangsreglementet.

– Han har vært her et kvarter, så vi kan ikke selge ham nå! sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

Det vil være en kraftig underdrivelse å si at Ingebrigtsen er fornøyd med nysigneringen.

– Det er sånn han har holdt på. Det så ut som han var i eliteserien. Han er så rapp, sier Ingebrigtsen.

– Samuel har vist at han var en god investering. Det handlet om å få ham dit; det var flere klubber på banen, påpeker han.

Nå skal 21-åringen spilles «god, varm og trygg i RBK».

– Kan han bli verdt mer?

– Klart han kan bli det med seks kamper til. Det er det som er problemet nå, det er mange som vil ha Rosenborg-spillere i julegave. Men det er en del av å komme i Europa, sier Ingebrigtsen.

Samtidig avfeier han at RBK fikk nigerianeren på billigsalg.

– 15 millioner er aldri billig.