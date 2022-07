Ingebrigtsen røpte monstertall – NRK-Post tror fasiten er enda mer ekstrem

– Jeg har vel hatt nærmere 5000 kilometer siden OL-finalen i Tokyo. Så da er det mest rettet mot 5000 meter, selv om den siste måneden er det rettet mot 1500 meter, sier Ingebrigtsen til NRK.

Dette er altså hans anslag på antall kilometer han har hatt før friidretts-VM i Eugene. Med disse enorme tallene har han da 14,2 kilometer hver dag i gjennomsnitt. Det tilsvarer altså 99 kilometer i uka.

Mellom Tokyo-finalen og VM-finalen i Eugene er det 352 dager.

Tror Ingebrigtsen løper mye mer

Men NRKs friidrettskommentator Jann Post tror den ferske verdensmesteren har enda flere kilometer i kroppen siden han tok OL-gull i Tokyo.

– Jeg tror han har løpt enda mer. Det der har han nok ikke finregnet på, sier Post.

FORKLARER TALLENE: Jann Post (til høyre) føler seg sikker på at Jakob Ingebrigtsen har løpt mer enn 5000 kilometer siden OL i Tokyo. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Han argumenterer med at toppene til Ingebrigtsen ligger på 180 kilometer per uke.

– Han har en treningsfilosofi der han løper ganske mye til å være mellomdistanseløper. Det er en viktig del av treningene, og da blir det mange kilometer, forklarer Post.

Og nå er han i gang med treningen inn mot friidretts-EM i München. 21-åringen dro rett til St. Moritz på treningsleir for å lade opp til neste mesterskap, som finner sted 15. august til 21. august.

Finalen for 1500 meter i EM skjer 18. august, mens finalen for 5000 meter skjer 16. august.

– Nå vil han nok få noen skikkelig treningsuker. Han er nok ekstremt gira på å revansjere seg mot Jake Wightman på 1500 meter, så tror jeg er det store målet for EM, sier NRKs kommentator.

– Har ikke så mange tøffe økter

For på 1500 meter i Eugene gikk det akkurat ikke. Det ble sølv i stedet for gull, selv om det var det store målet for Ingebrigtsen. På tross av det, trener han for å bli løpssterk på flere distanser, blant annet den etter hvert vante 5000-meteren.

– Jeg trener mye kondisjon, og det er rettet mot alt over 800 meter. Det er der jeg er løpssterk. Jeg jobber for å bli en god løper, og så kan man finpusse på det, forteller Ingebrigtsen.

– Hva er den mest imponerende økta du har hatt?

– Jeg har ikke så mange tøffe økter. Der har Henrik og Filip hjulpet meg mye. Jeg har følt meg ganske bra, og jeg har sluppet meg litt løs på siste dagen. Hvis dragene blir for lange, kan det bli litt for tøft.

VERDENSMESTER: Jakob Ingebrigtsen tok gull på 5000 meter i Eugene. Foto: Carmen Mandato / AFP

Han mener at opplegget inn mot VM har fungert bra, selv om man naturlig nok er avhengig av å levere bra helt fra forsøkene.

– Man har mye å hente med å være i god form gjennom hele mesterskapet, så ikke hvert løp koster for mye, sier Ingebrigtsen.

– Hva med EM? Det er sikkert en brite du ønsker å slå (Wightman). Er det mulig med dette opplegget?

– Absolutt.

Så da blir det to distanser der også?

– Ja, det blir fort det.