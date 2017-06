– Jeg vil ikke kalle det rekorder. Jeg synes ikke det er rekorder før det begynner å nærme seg norgesrekord-nivå for senior. Det er det jeg ser på som skikkelige rekorder, og det er det som virkelig betyr noe for meg, sier Jakob Ingebrigtsen.

Supertalentet har som kjent fått vane for å bryte barrierer omtrent hver gang han løper. Torsdag kveld både vant han og forbedret sin egen verdensrekord for 16-åringer da han løp engelsk mil (1609,344 meter) for U20-utøvere under Bislett Games. Tiden hans var 3.56,29.

Men 16-åringen vil så mye mer enn å være historisk på juniornivå.

– Man blir jo litt opptatt av det, da, og det er veldig viktig å ha sånne små mål. De er små steg på veien til det store, sier han og smiler.

Sikter seg inn på 3.38

Under løpet på Bislett fikk han, ifølge seg selv, sjokk på sisterunden fordi han ikke følte seg sliten i det hele tatt. Han fikk aldri melkesyre, og mener han kanskje kunne løpt enda litt fortere.

Det gjør ham også sikker på at han snart kan nå sitt neste, store mål.

– Jeg håper jeg kan løpe ned på 3.38-tallet, og i alle fall ned mot 3.40. Da er det nesten sånn at jeg begynner å komme på den norske rekorden før Henrik og Filip hadde det. Det er realistisk, i alle fall med tanke på det løpet jeg hadde i dag, sier han.

Storebror Henrik Ingebrigtsen er nyoperert og så brødrene løpe fra tribunen, sammen med samboeren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det vil han prøve allerede om to dager, når han skal løpe i Stockholm. Det blir i så fall en ny rekord. Og da begynner det også å ikke bli altfor langt ned til kravet han egentlig ikke skulle ta i år, nemlig VM-kravet på 1500-meter. Det er på 3.36.

Drømmer om å ta VM-kravet

Ingebrigtsen har hele tiden sagt at VM er ikke i tankene hans i år. Familien mener det er for tidlig. Men det er ikke helt lett å avfeie for hovedpersonen selv.

– Selvfølgelig har jeg lyst. Men jeg får se hva som skjer i den perioden nå og så får jeg snakke med pappa dersom det blir aktuelt.

– Er det innerst inne egentlig 3.36-tallet du tenker på når du skal løpe om to dager?

– Tjaa. Det er ekstremt fort, så jeg skal ikke si at jeg løper så fort. Men jeg vil i alle fall under 40 og ned på 38-tallet, sier han.

– Hva gjør du om du tar VM-kravet?

– Det må være ganske sykt ... Jeg tror nok han (pappa Gjert, red.anm.) vil prøve å passe på at jeg får rett utvikling, men om du løper 3.36 er du jo god nok for VM, sier Ingebrigtsen, før han igjen understreker at VM ikke er i planene.

Pappa Gjert sier imidlertid fortsatt nei til VM. Det samme mener storebror Henrik Ingebrigtsen, som satt nyoperert på tribunen og var stolt som en hane etter å ha sett lillebroren løpe inn til seier.

– Men Jakob kommer til å klare VM-kravet snart, medgir Henrik Ingebrigtsen.

PS! Filip Ingebrigtsen imponerte også på Bislett Games. Han ble nummer fire i det sterke feltet på 1500-meteren på 3.36,74.