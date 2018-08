– Jeg er der, men det føles dritt ut på sisterunden, sa Filip Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

For Ingebrigtsen klarte ikke å følge teten de siste hundre meterne. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener at det var forventet at Ingebrigtsen kom til å få det tøft i Diamond League-finalen.

– Det stoppet litt opp. Det var ikke helt uventet, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Mener antibiotikakur ødela

Etter løpet var pappa, og trener, Gjert Ingebrigtsen meget skuffet på sønnens vegne.

– Han reagerte på antibiotikumet han tok etter såret han fikk i benetunder EM. Han klarer ikke å kvitte seg med syre underveis.

I EM falt Filip Ingebrigtsen i semifinalen på 1500 meteren. Der fikk han et kutt i benet, og bristet flere ribbein. På grunn av infeksjonsfare tok 25-åringen antibiotika. Noe han ikke tåler. Gjert Ingebrigtsen mener det var en feilvurdering.

DYPT: Kuttet Filip Ingebrigtsen fikk i foten var dypt. Derfor anbefalte legene antibiotikakur til tross for at han ikke tåler medisinen. Foto: Privat

– Han visste at han reagerer på det. Så tar han det likevel. Jeg irriterer meg grønn på det.

– Han kunne klart seg uten?

– Han kunne risikert noe infeksjon i det såret, men det er jo ikke så lenge igjen av sesongen. Det er så irriterende for hans feil. Det er en idiotfeil å ta medisiner som man ikke tåler.

– Han er heldigvis ikke lege. Det var dyktige folk som tok den avgjørelsen. Til syvende og sist er dette bare idrett. Det er viktig å ta vare på helsen, sier Filip Ingebrigtsen om farens irritasjon.

Gikk offensivt ut

I Diamond League-finalen fulgte Filip Ingebrigtsen lenge teten i feltet, som åpnet i stor fart.

– Jeg hadde en veldig god følelse før start, sa Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen lå på femte-sjetteplass til spurten skulle starte, men da var det tomt på tanken for mellomstebror-Ingebrigtsen.

– Han klarer ikke å være med på det, konstaterte NRK-kommentator Jann Post.

Kunne kjempet om seieren

Til slutt havnet Ingebrigtsen på syvendeplass. Etter løpet visste han ikke helt hva som gikk galt. Han mener at han kunne kjempet om seieren.

– Jeg er skuffet. For jeg følte meg veldig offensiv. Jeg satte meg i en posisjon der jeg kunne kjempe om seieren, men da måtte jeg ha en bedre sisterunde enn i dag. Spørs om jeg ikke har trent litt mye.