1.–3. mars er avslutningshelga i ski-VM. Samtidig er det innendørs-EM i friidrett i Glasgow. Der stiller etter planen både Henrik, Jakob og Filip til start, avslører pappa Gjert overfor NRK.

– Det blir for første gang satsing på en innendørssesong, bekrefter han.

Skaderisiko er hovedårsaken til at løperbrødrene stort sett har holdt seg unna innendørsmesterskap tidligere.

Nå gjør de et unntak for å få et ekstra høydepunkt på veien mot VM i Doha neste år, som av klimatiske årsaker foregår så sent som i månedsskiftet september/oktober 2019. Normalt går friidrettsmesterskapene i midten av august.

Skal prøve å kopiere Berlin

– Det er veldig lenge til VM, vi må putte på med konkurranser, det er det som driver guttene i det daglige. Å se fram til konkurranser er en voldsom motivasjon for dem, sier Gjert.

Det bekrefter Jakob (18), som tok gull på både 1500 og 5000 meter i EM i Berlin i sommer.

– Det betyr veldig mye. Det er veldig gøy å ha kortsiktige mål, å kunne se fram mot noe om kommer om ikke så lenge, sier han.

– Så det blir å gjøre rent bord en gang til?

– Det vet jeg ikke, men jeg skal i hvert fall prøve, som jeg gjorde i Berlin, sier han.

FAMILIEDOBBEL: Henrik og Jakob Ingebrigtsen tok gull og sølv på 5000-meteren i Berlin i august. Totalt har familien sju EM-medaljer på seniornivå utendørs. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Ikke så opptatt av medaljene

Totalt har brødrene sju EM-medaljer utendørs, og alle tre har tatt gull på 1500 meter. Eldstemann Henrik har også sølv og bronse fra innendørs-EM, uten å ha satset spesifikt på det.

Likevel er det ikke på grunn av medaljene de reiser til Glasgow, ifølge sjefen.

– Nei, vi er ikke så opptatt av de medaljene, vi er mer opptatt av prestasjon. Vi skal prestere, sier Gjert.

– Da blir det jo medaljer?

– Forhåpentligvis blir det en konsekvens av at vi gjør det bra, men det er ikke det primære. Det primære er å holde det ved like, kjenne litt på adrenalinet med startnummer og så videre.

POPULÆR: Jakob Ingebrigtsen har fylt 18 og kan ikke lenger kalles barnestjerne, men han er definitivt fortsatt barnas stjerne. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Mer motivert enn noen gang

1500 meter er den mest aktuelle øvelsen for alle tre, mens også 3000 meter frister for Jakob og Henrik.

Lørdag vant Henrik Hytteplanmila foran Filip, mens en småsyk Jakob bare skrev autografer. Søndag reiste en motivert gjeng til et fire ukers høydeopphold i Flagstaff.

– Det er litt rart, man pleier å være litt sliten etter en lang sesong. Men etter et par uker rolig er jeg mer motivert og klar enn jeg noen gang har vært, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.