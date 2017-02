Den 17 år gamle canadiske tennisspilleren Denis Shapovalov traff bedre enn han hadde regnet med, da han i ren frustrasjon sendte ballen rett mot den ene dommeren i Davis Cup-kampen mot Storbritannia søndag.

TIL SYKEHUS: Dommer Arnaud Gabas ble sendt til sykehuset i Ottawa for en rutinesjekk. Foto: Justin Tang / AP

Ballen traff dommer Arnaud Gabas rett i øyet, og det var det for Canadas vinnersjanser og muligheter for avansement.

Beklaget seg

For det klokkerene treffet sikret 17-åringen og hans lag diskvalifisering, og Storbritannia vant kampen i Canada.

– Jeg skammer meg utrolig mye og er flau, og jeg føler meg forferdelig etter at jeg skuffet lager mitt og landet mitt, for at jeg oppførte meg på en måte som jeg ikke ønsker å gjøre, sier han til The Guardian.

FLAU: Canadiske Denis Shapovalov var ikke høy i hatten, etter at han hadde fått sitt lag diskvalifisert. Foto: Lars Hagberg / AFP

– Jeg kan love at det er siste gang jeg gjør noe slikt, legger han til.

Shapovalov gikk rett bort til dommeren etter kampen og beklaget det som hadde skjedd.

– Jeg føler med ham

Motstanderlagets kaptein, Leon Smith, føler med Shapovalov etter hendelsen.

– Jeg føler med unggutten. Han er et stort talent og han har lært en hard lekse, sa han til BBC Sports.

Storbritannia, som ledet da Canada ble diskvalifisert, er dermed videre til kvartfinalen på det øverste nivået i Davis Cup.