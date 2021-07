– Skyting er en idrett hvor jeg faktisk tror kvinner er bedre enn menn, sier landslagstrener Espen Berg-Knutsen.

Han har fulgt Norges beste skyttere på nært hold de siste årene.

Tallenes tale er klar. De siste sesongene har grensen for å komme seg til finale i verdenscupen høyere på kvinnesiden.

Fysiske forskjeller

Det er marginalt, et snaut poeng av i overkant av 600, men så er da også skyting marginenes idrett. Verdensrekorden er høyere for kvinner både i kvalifisering og finale. Tallene er så entydige at det ikke kan være tilfeldig.

– Mennene skal være glad det er delte klasser, sier NRKs kommentator på skyting i OL, Ola Lunde.

NRK-EKSPERT: Ola Lunde, her avbildet fra NM-veka tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Å peke på én enkelt årsak kan være vanskelig. På verdensbasis er kvinnene i mindretall i sporten, så det burde slik sett vært enda høyere nivå blant mennene. Både landslagstreneren og kommentatoren peker på fysiologi som en mulig årsak til at kvinnene likevel er best.

– Bredere hofter gir trolig kvinnene en mer stabil stående stilling. En god støtteflate er viktig, påpeker både Lunde og Berg-Knutsen.

Katrine Lund er norsk OL-reserve og blir NRKs ekspert under skyteøvelsene i Tokyo. Hun er enig i at bredere hofter gir kvinner en fordel, men peker på andre fysiologiske ting som burde utjevnet dette.

– Menn er jo jevnt over sterkere og så burde de ha en fordel ved at de har større føtter å stå på. Samtidig er bryster en ulempe i skyting. Det gjør at kvinner må ha våpenet lenger unna kroppen. Jeg tror dette jevner seg ut, sier Lund.

TOK GULL: Katrine Lund tok NM-gull, men kom ikke til OL. Der er hun NRKs ekspert. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Menn er mer slurvete

OL-historien i skyting viser at det ofte er intens spenning til siste skudd. Konsentrasjon i treningsarbeidet trekkes fram av NRKs kommentator.

– En kvinnelig skytter som satser for fullt er kanskje mer nøyaktig. Menn er fort mer slurvete i treningsarbeidet, mener Lunde.

Mental styrke i konkurranse er også en viktig egenskap i skyting. Landslagstreneren mener kvinnene har en fordel her, men eleven som nå er NRK-ekspert er ikke helt enig.

– Kvinner klarer ofte å gjøre ting enkelt og mer intuitivt. De må ikke gjennom et sett med regler før de gjennomfører et skudd

– Men kvinner kan vel også overtenke mer enn menn, undrer Lund.

At kvinner og menn har ganske like forutsetninger i skyting har egentlig vært kjent i mange år. Allerede i OL i 1976 i Montreal kunne Margaret Murdock fra USA tatt gullet i rifle helmatch. Hun skjøt like mange poeng som vinneren Lanny Basham, men reglene gjorde at Basham gikk foran fordi han skjøt bedre i selve finalen, og omskytingen begge ønsket ble ikke noe av.

En annen olympisk bragd, i en annen gren innen skytingen, sørget for at blandede klasser ble avviklet. Zhang Shan fra Kina tok gullet i skeet i 1992.

TOK GULL: Zhang Shan tok OL-gull i skeet i 1992. Foto: Michel Euler / AP

– Selv om de som tok sølv og bronse er veldig blide på bildet, så var det nok ikke alle som likte den utviklingen. Etter Barcelona var det slutt på blandede klasser og ikke nok med det: Kvinnenes skyteprogram ble lagt om i alle øvelser, slik at de ikke skulle kunne sammenlignes med mennenes resultater, forteller en oppgitt Ola Lunde.

Norges håp: – Det måtte komme

Først i Tokyo i 2021 er programmet likt for kvinner og menn. Det vil si samme øvelser og samme antall skudd. I tillegg er det innført en blandet lagkonkurranse i 10 meter luft der én fra hvert kjønn konkurrer for hver nasjon.

– Et stort framskritt og en spennende konkurranse. Og vi ser ofte at kvinnene er lagenes sterkeste kort, påpeker Ola Lunde

Selv om målet kanskje bør være blandede klasser, bør mennene kanskje være glad det ikke er slik akkurat nå. Kvinneklassen er nemlig enormt sterk i rifleskyting generelt, og luftskyting spesielt. Og tonen i det norske laget bærer litt preg av det.

– Det måtte komme, ler Jon-Hermann Hegg når NRK spør hvorfor kvinnene er bedre.

– Finalegrensen vår skal bli enda høyere i OL. Da er vi 10 poeng foran, spøker Jenny Stene.

Det norske landslaget er en sammensveiset gjeng med kvinner og menn side om side på trening. Noen ganger vinner mennene, men kvinnene er vanskelige å slå. Landslagstreneren synes det rett og slett er givende å drive en sport der man kan ha det slik.

– Det er fascinerende at det er sånn. Det er bare gøy. Kvinnene gjør de mannlige skytterne bedre på vårt lag. De slår hverandre, vi har det veldig gøy med det, sier Espen Berg-Knutsen.

I år har i hvert fall kvinnene fått samme status som mennene. Innføringen av blandet lagkonkurranse erstatter nemlig mennenes 60 skudd ligg, som ga dem ett gull mer å kjempe om.

– Det var på tide. Vi er tross alt i 2021, sier Ola Lunde.

Espen Berg-Knutsen ser helst at kvinner og menn skyter i samme klasse også individuelt i framtidige OL.

– Det hadde gitt sporten en tilleggsdimensjon som jeg synes hadde vært artig.