Hynne med superløp: Slo norgesrekorden – blir ikke tellende

I trøndersk høstvær løp Hedda Hynne inn til tiden 1.59,57 i et stevne på Trondheim Stadion lørdag ettermiddag. Det er 25 hundredeler under Bovims ti år gamle norgesrekord på 1.59,82.

Tiden, som er den fjerde beste i verden i år på 800 meter, vil bli stående som Hynnes personlige rekord med en MX-anmerkning. Det betyr at den ble satt i et løp med både kvinner og menn. Nærmere bestemt løp Hynne sammen med fire menn i Trondheim. Det er årsaken til at det ikke blir anerkjent som norsk rekord.

Det er uansett en bekreftelse på at 30-åringen har tatt et steg i koronaåret og nå virkelig nærmer seg europatoppen.

– Det er definitivt en bekreftelse på at jeg er god for bedre tider enn det jeg har gjort før. Jeg kan skryte av at jeg har en bedre personlig rekord enn norgesrekorden, sier Hynne på telefon fra Trondheim.

– Betyr mye mentalt

Hennes gamle personlige på 1.59,87 ble satt i 2017. 1. august i år var hun nær å slå den, da hun løp på 1.59,94 i et stevne i Italia.

FORNØYD: Trener og samboer Erik Sakshaug. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Trener og samboer Erik Sakshaug er meget tilfreds med at Hynne endelig fikk vist at hun hadde mer inne.

– Jeg tror det betyr mye mentalt. Og ikke minst å se at hun kan løpe så fort selv om hun på ingen måte følte at alle brikkene falt på plass. Man får heller ikke den emosjonelle aktiveringa i et sånt stevne, det blir mer som ei treningsøkt, påpeker Sakshaug.

Hynne har dessuten tenkt å løpe ytterligere fire 800-metere før hun avslutter sesongen. Et stevne i Rovereto i Italia, et i Bellinzona i Sveits, Diamond League-stevnet i Roma og så NM i Fana.

Vil være medaljekandidat

Det betyr at muligheten absolutt er til stede for at Hedda Hynne også offisielt har den norske rekorden før sesongen er omme, selv om det er vanskelig å forskuttere noe i en øvelse der man aldri før start vet om det blir høy fart eller taktisk løping.

Hedda Hynne tar uansett med seg at hun nærmer seg målet om å kunne være en medaljekandidat i internasjonale mesterskap. Faktisk kunne hun allerede vært en medaljekandidat i EM. EM-finalen på 800 meter skulle for øvrig vært arrangert i Paris fredag kveld.

Det gir inspirasjon til å jobbe hardt for å ta enda et steg.

– Skal man kunne kjempe om medalje i VM og OL, må man være god nok til å løpe på 1.58 eller kanskje til og med 1.57. Det er ikke sikkert man trenger å løpe så fort for å ta medalje i VM, men man må være i stand til å gjøre det, påpeker Hedda Hynne.