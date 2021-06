Hyller sterk OL-tropp: – Kan gi oss historisk gode resultater

Tirsdag tok Olympiatoppen ut deler av troppen som skal reise til Tokyo og delta i OL og Paralympics.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø presenterte totalt 39 utøvere i det store uttaket.

Det var få overraskelser i uttaket, men det ble bekreftet at medaljekandidater som Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Amalie Iuel og Anders Mol og Christian Sørum er med.

Fortsatt noe spenning

Stort sett alle idrettene er nå dekket gjennom det første og andre uttaket, men det er fortsatt knyttet spenning til hvordan håndballandslagene kommer til å se ut, samt hvem Viktor Hovland får med seg av enten Kristoffer Ventura eller Kristian Krogh Johannessen.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er begeistret over uttaket, som han beskriver som like sterkt som under OL i Beijing i 2008.

FAVORITT: Jakob Ingebrigtsen skal representere Norge i OL og er en av favorittene på 1500-meter. Foto: Ciro De Luca / Reuters

– Jeg tør ikke å si at det er tidenes tropp, fordi jeg tror vi var like gode i 2008. Men vi har en generasjon med unge verdensstjerner som kan gjøre at vi får historisk gode resultater ut av troppen, sier Saltvedt.

Han trekker spesielt frem friidrett og håndball som Norges sterkeste kort, men skulle gjerne sett at Norge stilte sterkere i bryting og padling der vi ofte har gjort det bra.

– Dette er en mer spisset tropp, fordi vi er så enormt sterke i to av 33 idretter, mener Saltvedt.

Tror på ti medaljer

Basert på det blant annet Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen og sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum har vist det siste året, er det altså mye å glede seg over ved dette uttaket.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt lanserer alle de nevnte som gullkandidater, og nevner også en hel haug med andre favoritter. Totalt tror Saltvedt på ti medaljer i OL, som er seks flere enn i Rio. Han tror også Norge går fra null gull i Rio til fire gull i Tokyo.

– Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Mol og Sørum og håndballjentene er åpenbare gullfavoritter, mener Saltvedt.

I tillegg lanseres Kristian Blummenfelt (triatlon), Are Strandli og Kristoffer Brun (roing), Henrik Christiansen (svømming) og håndballgutta som gode muligheter for norske medaljer.

Norge har også flere medaljekandidater i skyting. Norges tropp er så sterk at de måtte vrake to klare medaljekandidater.

– Så må vi ikke glemme Sarah Louise Rung (svømming), Salum Ageze Kashafali (friidrett) og Birgit Skarstein. De kan fint ta gull i Paralympics, sier Saltvedt som tror på åtte medaljer totalt i Paralympics.

FAVORITTER: Anders Mol og Christian Sørum er gullkandidater i sandvolleyball. Foto: Morozov Vadim/cev / NTB

Til OL ble disse tatt ut tirsdag:

Friidrett: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Sondre Mogens Guttormsen, Håvard Haukenes, Eivind Prestgård Henriksen, Hedda Hynne, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Ola Stunes Isene, Amalie Iuel, Sondre Nordstad Moen, Karsten Warholm.

Sandvolleyball: Anders Mol og Christian Sørum.

Skyting, rifle: Jeanette Hegg Duestad, Jenny Østre Stene, Henrik Larsen Jon-Hermann Hegg.

Skyting, skeet: Erik Watndal.

Svømming: Tomoe Zenimoto Hvas og Ingeborg Vassbekk Løyning.

Sykkel, BMX: Tore Navrestad.

Sykkel, landevei: Katrine Aalerud, Stine Borgli, Sven Erik Bystrøm, Tobias Svendsen Foss, Markus Hoelgaard og Andreas Leknessund.

Sykkel, terreng: Erik Hægstad.

Triatlon: Lotte Miller og Casper Stornes.

Til Paralympics ble disse tatt ut:

Friidrett: Salum Ageze Kashafali, Ida Yessica Nesse.

Svømming Sarah Louise Rung og Fredrik Solberg.

Badminton: Sofie Sagøy.

Dressur: Jens Lasse Dokken, Ann Cathrin Lübbe.

12. mai ble 22 utøvere forhåndsuttatt til Tokyo-lekene. 19 av de til OL og tre til Paralympics:

Roing: Kjetil Borch, Kristoffer Brun, Are Strandli, Martin Helseth, Oscar Stabe Helvig, Erik Solbakken og Olaf Tufte.

Håndballandslagene, kvinner og menn.

Seiling: Line Flem Høst, Nicholas Fadler Martinsen, Martine Steller Mortensen, Helen Næss, Marie Rønningen, Herman Tomasgaard og Anders Pedersen.

Svømming: Henrik Christiansen.

Sykkel, bane: Anita Stenberg.

Triatlon: Kristian Blummenfelt og Gustav Iden.

Taekwondo: Richard André Ordemann.

Tre utøvere ble tatt ut til Paralympics: Aida Husic Dahle (bordtennis), Tommy Urhaug (bordtennis) og Birgit Skarstein (roing).

Neste fellesuttak vil bli 3. juli, mens det også skal være et eget til Paralympics 4. august.