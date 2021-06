Knust etter OL-uttak – sportssjefen innrømmer at han har vraket en gullkandidat

Se hele OL-uttaket i bunnen av saken.

– Alle skytterne er blant verdens beste, så det er blandede følelser å gjøre dette. Det er dette vi jobber for i fire år. Det er nok den beste og verste tingen å oppleve, sier sportssjefen til NRK.

Norge har fire OL-plasser i OL. To for kvinner og to for menn. Det betyr at én mann og én kvinne blir hjemme.

– Det har vært et svært krevende uttak. De som er tatt ut er de med størst prestasjonssjanser i OL, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø på tirsdagens pressekonferanse.

HVEM FÅR OL-PLASS?: Simon Kolstad Claussen, her avbildet etter landslagssamling på Løvenskioldbanen utenfor Oslo. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Har satt livet på vent

Simon Kolstad Claussen forteller at store deler av livet er satt på vent for å komme seg til Tokyo. Studier og jobb er satt til side for å komme seg til OL.

– Siden sommeren 2015 og helt fram til nå har livet dreid seg om OL i Tokyo, forteller Claussen til NRK.

BLIR HJEMME: Simon Kolstad Claussen på Løvenskioldbanen utenfor Oslo. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Da var det ekstra tungt å få nei.

– Det er veldig mye følelser altså, du får kjent på alle følelser fra a til å. Det er mye sorg og fortvilelse, så blir det mye sinne også. Det er den største nedturen jeg har vært med på, sier Claussen.

Han understreker at han er veldig glad i alle sine lagkamerater og skal bidra til at de gjør det best mulig i Tokyo, men at han samtidig føler seg urettferdig behandlet.

– Jeg vet at jeg kan ta medalje i Tokyo. Jeg var i tre av fire verdenscupfinaler i fjor, ingen i verden var i like mange finaler som meg. Oppkjøringen gikk veldig bra, men så kom korona, 15–16 måneder med frustrasjon over ingen konkurranser og så ender det sånn. Det er ekstra surt, sier Claussen.

Tor Idar Aune tror han har vraket en gullkandidat.

– Ja, vi gjør nok sikkert det denne gangen. Vi vet at de to som var nærmest er gode nok til å kjempe om medaljer. Her har vi noen av verdens beste skyttere som ikke får være med. Vi har aldri vært i en så spesiell situasjon, sier Aune.

– Det er ikke urettferdig, men det er nesten meningsløst at de ikke får være med. Men slik er reglene, ingen nasjoner kan stille med mer enn to utøvere, legger han til.

OL-uttak i skyting Ekspandér faktaboks Følgende skyttere ble tatt ut av Olympiatoppen 15. juni: Jeanette Hegg Duestad, Nøtterø Skytterlag, avd. NSF

Jenny Østre Stene, Kisen Miniatyrskytterlag

Henrik Larsen, Krapfoss Sportsskytterlag

Jon-Herman Hegg, Kisen Sportsskytterlag

– Et skikkelig oppvaskmøte

Den andre utøveren som ikke fikk plass er Kathrine Aanestad Lund. Hun kjempet med blant andre Jenny Stene. Landslaget setter stadig verdensrekorder på trening, og jobben med å vrake en av dem har vært knallhard.

– Det er litt blandede følelser. Jeg har kjempet mot en god skytter og en god venninne. På egne vegne er dette det store målet, så jeg er jo fornøyd med det, sier hun.

ØYEBLIKKET: Her på brygga fikk Jenny Stene beskjeden av sportssjef Tor Idar Aune. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

Stemningen innad i landslaget beskrives som «trykket» etter at uttaket ble klart. Skytterne har visst om uttaket i to uker før det ble offisielt tirsdag.

– Det var ekstremt tøft og trykket stemning. Vi hadde et skikkelig oppvaskmøte. Det fikk vi ikke helt til, så vi hadde et møte til på kvelden der de som var mest skuffet fikk tømt seg, forteller Claussen.

– Det var et helt vanlig møte. Det sto i planen at vi skulle ha møte, svarer sportssjef Aune.

– Jeg tror ikke at jeg skal si så mye hva jeg mener om de som har tatt ut dette laget. Jeg prøver å være en god lagkamerat så de får best mulig forberedelser, sier Claussen.

Han er usikker på om det blir noen ny OL-satsing etter vrakingen. Etter fem-seks år med utsettelse av studier blir det nye vurderinger.

– Den eneste beslutningen et at jeg ikke skal ta noen avgjørelse i løpet av denne sommeren, sier Claussen.