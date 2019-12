Om Manchester United fortsetter i samme spor, kan Ole Gunnar Solskjær se frem til en knusende seier borte mot Manchester City på lørdag.

Jo vanskeligere kampen er, desto bedre ser United ut til å prestere.

De røde djevlene leverte en av sesongens beste prestasjoner da de slo Tottenham 2–1 på Old Trafford i går kveld. Seieren lettet presset på Solskjær, som vant duellen mot sin forgjenger José Mourinho.

Samtidig var det kun Uniteds femte seier på 15 ligakamper. Tre av dem har kommet mot topplag, mens poeng har blitt sølt bort mot bunnlag.

Hvorfor kan ikke United alltid spille som de gjorde mot Spurs?

Uten frykt

United viste jo akkurat det fansen ønsker å se. Uten ball var spillerne påskrudde og aggressive; med ball var de direkte og modige. Spesielt i starten kjørte de over Spurs.

– I 30 minutter var de ikke bare bedre enn oss, de var mye bedre, sa Mourinho.

Uniteds unge midtbanekjempe Scott McTominay dominerte med sin mobilitet og duellstyrke. Stjernespissen Marcus Rashford scoret to og kunne hatt flere.

Solskjær sa at Rashford spilte som han var tilbake på løkka med kameratene sine.

– Vi vil at spillerne skal gå ut der og kose seg, uten frykt for å tape, sa Solskjær.

Og kanskje var det det som skjedde, at United senket skuldrene i en kamp hvor ikke alle forventet at de skulle vinne?

VIKTIG SEIER: Solskjær kunne innkassere tre poeng over Tottenham og hans forgjenger i Manchester United, José Mourinho. Foto: Andrew Yates / Reuters

Mourinhos teori

Kanskje. Det kan i så fall forklare hvorfor to av de fem andre seierne har kommet mot Chelsea (4–0) og Leicester (1–0), to av de fire beste lagene i ligaen.

Det kan også forklare hvorfor United er det eneste laget som har stjålet poeng fra Liverpool.

Banen har mye å si. Alle disse prestasjonene har kommet på Old Trafford.

Samtidig er det for enkelt å bare peke på det mentale. Spesielt når det finnes en annen trend bak formen som handler mer om det taktiske.

Mourinho snakket om den i går: At United er bedre mot lag som angriper.

– De er ikke redd for å legge seg defensivt. Det gjør det lettere mot lag som er bedre og ønsker å ha ballen, sa Mourinho.

Møter veggen

Han har et poeng. Både mot Spurs, Chelsea og Leicester scoret United tidlig og la seg lavt i lengre perioder. Med et robust forsvar og fart på topp passer dette United perfekt.

Det samme har vært sant mot de mindre lagene United har slått. Både Norwich og Brighton prøver å spille god fotball. Begge slapp inn det første målet mot United, noe som ga Solskjærs menn mer rom til å angripe.

I begge kampene vant United 3–1. Det burde vært mer.

På samme måte har United ofte møtt veggen mot lag som ligger dypere. De sliter med å finne rom og idéer når de skal kombinere på små flater. Av og til har dette tvunget United til å sende flere spillere i angrep, noe som har bidratt til flere baklengs.

United har allerede tapt mot lag som Crystal Palace, Newcastle og Bournemouth.

Det er lag man bør slå om man skal klare topp fire.

Hvor er kreativiteten?

På en måte går denne trenden på Solskjærs taktiske egenskaper. Nesten alle trenerne for de store lagene i ligaen har smarte systemer og bevegelsesmønstre som hjelper spillerne med å skape sjanser mot defensive lag.

Samtidig er Uniteds stall et produkt av trenerne som kom før Solskjær. Den har nesten ingen spillere som makter å åpne tette forsvar.

På topp er Anthony Martial en driblefant som er best når han har plass til å utfordre én mot én. På høyrekanten spiller Daniel James, en lynving som også trenger plass.

På venstre er Rashford bedre til å komme til sjanser mot etablerte forsvar, men også han er mest effektiv som kontringsspiller.

Hva med midtbanen? Den består av krigere og ballvinnere som McTominay, Fred og Nemanja Matić. De mer kreative spillerne holder ikke mål.

Juan Mata er over middagshøyden, Jesse Lingard har null målpoeng i ligaen i 2019, og Andreas Pereira har gjort svært lite som tyder på at han hører hjemme i en klubb som United.

Rashford ordnet seier for Solskjær - Bilder med tilatelse fra TV 2

Jakt i januar

Det hjelper heller ikke at Uniteds høyreback, Aaron Wan-Bissaka, hovedsakelig er best defensivt, mens venstrebacken pleier å være 19-årige Brandon Williams eller 34-årige Ashley Young, som er høyrebeint og må vende innover i banen for å legge inn.

United har ikke de livsfarlige backene til Liverpool, de magiske playmakerne til Manchester City eller den storvokste spissen til Chelsea.

Derfor vil det ikke overraske om United jakter en kreativ spiller i januar. Inntil det skjer, blir det viktig for Solskjær å få tilbake Paul Pogba, drivkraften på midtbanen, som har vært skadet siden september.

Det er akkurat Pogbas kvaliteter United ser ut til å trenge mot lag som ligger lavt: en følsom pasningsfot, et tungt skudd, farlige løp inn i boksen.

Pogba var ustoppelig da United knuste alt og alle i starten av året.

Kanskje er det han som er nøkkelen.