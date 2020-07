Da støvet hadde lagt seg etter Manchester Citys seier (4–0) mot Liverpool torsdag, gjorde The Guardian-journalisten Barney Ronay en observasjon som oppsummerer Pep Guardiolas utfordring.

Ronay skrev at for hvert mål tenkte man bare:

«Wow, Liverpool har vært gode som ligger 20 poeng foran dette».

Flere må ha tenkt det samme. Hvordan kan et så godt lag havne så langt bak mesterne?

Det er ikke slik at Liverpool har prestert 20 poeng bedre enn den versjonen av City vi så torsdag. Når begge lagene er på topp, er avstanden liten.

Men City har variert for mye i prestasjonene. Skal de fikse det, må Guardiola fornye en stall som vil miste flere nøkkelspillere i sommer.

Det blir ingen enkel oppgave – av flere grunner.

Stjerner som drar

Leroy Sané har byttet ut Premier League med tysk Bundesliga. Foto: Michael Regan / Reuters

Den første er kvaliteten på spillerne han må erstatte. David Silva (34), som står bak så mye av Citys angrepsspill, og som er blitt en av de beste spillerne i klubbens historie, drar når sesongen er over.

Juvelen Leroy Sané er klar for Bayern München.

Guardiola kan trenge en ny venstreback, siden Benjamin Mendy stadig blir skadet.

Toppscoreren Sergio Agüero (32) og midtbanesjefen Fernandinho (35) har ett år igjen av sine kontrakter. Guardiola sier at han ikke vet om avtalene vil fornyes.

På stopperplass ser Guardiola ut til å stole kun på Aymeric Laporte. Både John Stones og Nicolás Otamendi er blitt vraket til fordel for Fernandinho.

Hvordan skal Guardiola løse alle disse utfordringene?

To nye stoppere

Det finnes alternativer. På midten kan Silvas plass tas av stortalentet Phil Foden (20), som herjet mot Liverpool på torsdag.

Liverpools Sadio Mané og Citys Phil Foden. Foto: Laurence Griffiths / AFP

Mendy kan få en ny sjanse til å holde seg skadefri i en hel sesong.

Og så lenge Fernandinho og Agüero blir, kan City vente med å erstatte dem.

Men Guardiola vil definitivt måtte erstatte Sané, som ga City en smell ved å nekte å skrive under på ny kontrakt. Guardiola bør ha minst én ny stopper – helst to.

Dessuten trenger han enda en midtbanespiller, om han skal ha to valg per posisjon.

Den gode nyheten for City er at koronaviruset kan hjelpe dem. Kun de aller rikeste klubbene vil ha råd til å hente kvalitet etter denne sesongen.

Foto: Peter Powell / AP

UEFA vil slakke på «financial fair play»-kravene denne sesongen for å hjelpe klubbene gjennom koronakrisen, som har rammet fotballøkonomien knallhardt. Men klubber uten styrtrike eiere vil ha begrenset med ressurser til å utnytte dette.

Et eksempel er Liverpool, som nylig sa nei til storscoreren Timo Werner på grunn av den økonomiske usikkerheten rundt klubben.

For City, som i stor grad finansieres av Abu Dhabis oljepenger, er ikke penger noe problem.

Men det som er et problem for City, er om de går glipp av mesterligaen.

Dommen fra CAS

UEFA har som kjent stengt City ute fra verdens gjeveste klubbturnering i to år fordi de mener at klubben oppga feil inntekter til dem – og dermed brøt UEFAs «financial fair play»-regler – mellom 2012 og 2016.

City har anket til Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS), som har hørt saken og skal ta en avgjørelse denne måneden.

Vinner City, får de en fair sjanse til å foreta en vellykket gjenoppbygging.

Taper de, tror noen at Guardiola kan si adjø.

Foto: OWEN HUMPHREYS / Reuters

Han har allerede nærmet seg perfeksjon i England ved å vinne to ligatitler og alle cupene – mesterligaen er hans store mål.

Det samme gjelder nøkkelspillere som Kevin De Bruyne (29) og Agüero, som aldri har vunnet turneringen.

Dessuten kan City få vansker med å signere stjerner uten å kunne tilby mesterligaspill.

I gunstig alder

Når det er sagt, er ikke alt tapt om City taper saken. Det finnes en sjanse for at Guardiola og stjernene blir, og at de da får fordelen av å kunne konsentrere seg kun om Premier League.

Men selv da må de slå et lag som ikke viser tegn til å stoppe.

Man kan ikke rakke ned på Liverpool basert på torsdagens tap, når de hadde tatt 183 av 207 mulige poeng i ligaen før det. Og i motsetning til City, trenger ikke Liverpool å fornye laget.

– Jeg føler vi er i midten av noe, ikke på slutten av noe, sier Jürgen Klopp.

Foto: Peter Powell / AP

Grunnen er at Klopp nesten kun har kjøpt spillere som er i midten av 20-årene.

I stallen har han Alisson (27 år), Virgil van Dijk (28), Andrew Robertson (26), Fabinho (26), Naby Keïta (25), Roberto Firmino (28), Sadio Mané (28) og Mohamed Salah (28).

De eneste viktige spillerne som har fylt 30, er Jordan Henderson (30) og James Milner (34).

Blant de viktige spillerne har kun Milner og Georginio Wijnaldum kontrakter som går ut før 2023. Resten har avtaler som varer minst i tre år til. Klopps avtale går ut om fire år.

Salah sa denne uken at han vil bli på Anfield i lang tid.

Ingen av hans kollegaer har vist tegn til at de ønsker noe annet.

Mohamed Salah ønsker å bli værende på Anfield. Foto: SHAUN BOTTERILL / Reuters

Hell og dyktighet

Dermed er det City som er under press til å foreta seg noe. Guardiola må håpe at dommen går Citys vei, at de lykkes med sine kjøp, og at Liverpools nivå faller.

Det er lov å håpe på alle tre. City bruker de beste advokatene i verden. De pleier å treffe blink med kjøpene.

Og det er kun menneskelig for et lag å slappe litt av etter to sesonger med suksess.

Foto: OLI SCARFF / AFP

Dessuten er heller ikke alt håp ute om Guardiola ikke får inn spillerne han ønsker. Laget han stilte med mot Liverpool, inkluderte kun spillerne som etter all sannsynlighet blir i City til neste sesong.

Samtidig var heller ikke Liverpool på sitt beste, kanskje delvis på grunn av feiringen av tittelen syv dager før. City vil trenge mer jevnhet i prestasjonene – og en bredere stall – for å slå den røde seiersmaskinen over 38 kamper.

– Vi kommer ikke til å stoppe, har Klopp sagt.

Derfor ligger Liverpool fortsatt et stykke foran. Skal City slå tilbake, må Guardiola både være heldig og dyktig de neste to månedene.

For Liverpool er det bare å fortsette som før.