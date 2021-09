Hvis Amnesty-sjefen hadde møtt Messi, hadde han stilt ham ett spørsmål

– På kort sikt, så er den internasjonale fotballen offisielt sportsvasket. Så får vi håpe at motkreftene har noe de skulle sagt i fremtiden, men jeg er ikke optimistisk, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

10. august kom dagen «ingen» så komme bare noen uker i forveien. Lionel Messi ble presentert som Paris Saint-Germain-spiller etter at han ikke fikk fortsette i Barcelona - klubben han har spilt for hele sin profesjonelle karriere.

Messi fikk sin debut for PSG borte mot Stade Reims. Men det virket ikke som han var på bortebane, for samtlige supportere jublet når argentineren entret banen etter en drøy time spilt.

Det ble ingen nettkjenning, men Messi og PSG vant kampen 2-0.

Mens Barcelona har enorme utfordringer, med en gjeld på rundt 14 milliarder kroner, ser det betydelig bedre ut for PSG økonomisk

KNUST: Lionel Messi var i tårer da han holdt sin siste pressekonferanse som Barcelona-spiller. Foto: Pau Barrena / AFP

Denne sommeren har franskmennene signert Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos og Messi. Sistnevnte skal tjene rundt 350 millioner kroner per sesong, ifølge London Evening Standard.

Og ja, de har fortsatt spillere som Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria og Marco Verratti i stallen.

– Jeg tror ikke PSG trodde sin egen lykke da de kunne vise frem en smilende Lionel Messi som PSG-spiller. Det er den hellige gral for alle som driver med sportsvasking å ha ham på laget, mener Saltvedt.

Det er kanskje ikke så rart PSG har råd til slike spillere når Nasser al-Khelaifi, klubbpresident og sjef i Qatar Sportsinvestment, har en netto formue på rundt 70 milliarder kroner. Han har signert stjerne etter stjerne etter at han tok over klubben i 2011.

– Genialt, men ufattelig trist

Saltvedt påpeker at Messis situasjon passet PSG perfekt.

– Ironien i det er at de for en gangs skyld kunne sitte helt rolig og si: «Stakkars gutt. Vil du komme til oss?». Ikke en Neymar med det dobbelte av det noen har betalt for en overgangssum eller en konstruert låneavtale for Mbappé. Nei da, her kommer den femte gratisovergangen denne sommeren, sier Saltvedt.

– Genialt, men ufattelig trist, fortsetter han.

SMILTE: Et par dager etter Messis tårevåte farvel med Barcelona, ble han presentert som PSG-spiller. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

– Hadde stilt ham ett spørsmål

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, mener at Messi bør være klar over hva det innebærer å signere for PSG.

– Hadde jeg hatt tilgang til Messi så hadde jeg spurt «Er du klar over hva du er med på?». Jeg tenker at det er strukturen rundt utøverne som må endres hvis man skal gjøre noe med dette. Det burde vært et regelverk generelt. Det er rart at en storklubb i Europa kjøper alle de beste spillerne, sier Amnestys generalsekretær.

Han mener dette er slik moderne fotball på øverste nivå har blitt: Pengene styrer.

– Det ble den hittil tydeligste illustrasjonen på at sportsvasking er høyst i live og høyst prioritert. At disse klubbene får til disse tingene, med tanke på Financial Fair Play, er bare en understreking av hvordan systemet opererer, sier Egenæs til NRK.

Han sier videre at det er ingenting som tyder på at det er en økonomisk tanke bak alle disse kjøpene, og at Qatar som stat taper masse penger.

REAGERER: John Peder Egenæs i Amnesty mener sportsvasking er høyst i live. Foto: NRK

– Det er en strategi å vise seg selv som en hyllet aktør på idrettsområdet. De er ikke så svarte de tallene hos PSG, men hos qatarske myndigheter er det blodrøde tall. Det tar de lett på, fordi de får inn på så mange andre områder, hevder Egenæs.

NRK har sendt en henvendelse til Paris Saint-Germain med en rekke spørsmål som omhandler deres kobling til Qatar og grunnen til Messi-kjøpet. De har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Dette er Financial Fair Play

Financial Fair Play er et system utviklet av Uefa. Det skal forhindre at styrtrike eiere kan spytte inn så mye penger de vil i klubber. Uefa kalte det i sin tid «økonomisk doping».

Reglene sier at klubbene ikke kan bruke 50 millioner kroner mer enn de tjener i en periode på tre år. Men dersom en klubbeier, sponsor eller lignende kan dekke den summen, kan grensen plutselig bli 300 millioner.

STJERNESPEKKET: Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma. Sergio Ramos og Lionel Messi er klar for PSG. Foto: Francois Mori / AP

FFP var et heftig tema da PSG signerte Neymar og Kylian Mbappé sommeren 2017. Uefa annonserte at de skulle undersøke saken, men da slo PSG tilbake og sa at Uefa brøt sine regler. For Uefa brukte lang tid med å starte med den faktiske etterforskningen, og da de ville gjøre det, var det for sent.

PSG viste til at man må starte etterforskning ti dager etter at den er varslet. Uefa skal ha brukt to måneder.

Saltvedt mener det begynner å bli mange seire på rad for Qatar og deres prosjekt nå.

– Den rekken er så lang at den er på vei til å endre maktbalansen en gang for alle. Men dette er ikke sluttproduktet. De har mer å gå på, og det er det sykeste midt i dette, mener han.

Qatar-koblingen til PSG kan igjen kobles opp mot fotball-VM 2022, som skal arrangeres i Qatar. Allerede to døgn etter at Messis kontrakt med PSG var underskrevet, dukket han opp på en reklameplakat for Qatar-VM.

– Vi ses i Qatar, står det på plakaten på Instagram-kontoen til Visit Qatar.

AMBASSADØRER: Det tok ett døgn før Messi og de andre stjernene var avbildet på en plakat for Qatar-VM. Foto: Skjermdump / Instagram / Visitqatar

Mener Messi kunne sagt nei

Men så er spørsmålet, hvor mye skyld skal Messi ha for at han velger en klubb som PSG midt oppi kaoset som oppstod i Barcelona.

– Messi kunne sagt nei. Han ville bort for et år siden. Det er ikke sånn at tårene er kun basert på at han har vært der hele sitt voksne liv. Det er bare ett år siden han ville bort. Han har jo hatt utrolig flaks i dette, fordi han er nærmest et offer i denne saken. Det er Barcelona som har dummet seg ut, mener Saltvedt.