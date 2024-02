Hva om Alonso sier nei?

Valget av en fotballtrener skal være komplisert.

Lagets fremtid står på spill. Du vil ha en leder som får maks ut av dyre stjerner, og som en klubb som tjener opp mot 8 milliarder kroner i året, kan du få råd fra speidere, direktører, tallknusere og konsulenter.

Så lager du en liste over kandidatene. Du intervjuer dem. Du gjør ditt valg og ber en stille bønn om at du har funnet riktig person.

Med mindre du er Liverpool akkurat nå. Da trenger du ingen analytisk guru for å vite at Xabi Alonso er den soleklare eneren.

Selv ballguttene på Anfield vet hvem som bør trene Liverpool.

Spørsmål til Xabi

Ved første øyekast virker det som en god ting å ha en sterk kandidat.

Da Jürgen Klopp i januar sa at han forlater Liverpool nå i sommer, etter ni gylne år, tenkte de fleste på Alonso. Lørdag førte han Bayer Leverkusen til en 3–0-seier mot Bayern München, og Leverkusen har nå en luke på fem poeng i toppen av tysk Bundesliga.

På nettet pratet fans ikke bare om hvor bra Leverkusen hadde spilt, men om Alonsos neste trekk. Når han tar det. Hvor han går. Om det blir Liverpool.

STOR TRIUMF: Xabi Alonso 3-0-seieren over Bayern München sammen med spillerne. Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

For Liverpool kan det umulig være mye å tenke på. På papiret virker Alonso som et trumfkort mot de fleste risikoer ved en ansettelse.

Har kandidaten autoritet?

Som spiller vant Alonso ligatitler i Spania og Tyskland, pluss to mesterligaer, to EM og ett VM med Spania. Han har flere store troféer enn Liverpools stall har totalt.

Vil kandidaten forstå klubben?

Alonso var playmaker og bærebjelke i Liverpool fra 2004 til 2009.

Er kandidaten taktisk god nok?

Alonso spilte under trenerlegender som John Toshack, Rafa Benítez, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque og Pep Guardiola.

LÆREMESTER: Xabi Alonso spilte under flere av verdens beste trenere. Her fra tiden i Real Madrid med José Mourinho som trener. Foto: FELIX ORDONEZ / Reuters

Som trener har han rykket opp med Real Sociedads B-lag, og nå har han satt Leverkusen på stø kurs mot klubbens første ligatittel noensinne. Ingen har stjålet tittelen fra Bayern siden Klopps Dortmund i 2012. Alonso har skapt et taktisk fleksibelt lag som har tatt 55 av 63 mulige poeng i ligaen denne sesongen. De har ennå ikke tapt.

Så ... var det noen flere spørsmål?

Ikke til Alonso. Men det er én ting Liverpool bør spørre seg.

Hva om Alonso sier nei?

Supporternes drøm

Da sliter Liverpool litt. Jo klarere valget er, desto større er avstanden ned til kandidat nummer to.

Oddsen er nest lavest på Roberto De Zerbi, italieneren som førte Brighton til sjetteplass i fjor. Men Brighton står med fire seire i ligaen siden september, og De Zerbi har aldri vunnet en ligatittel. Han har heller ikke Alonsos forståelse for Liverpool som klubb og by.

KANDIDAT: Brighton-trener Roberto De Zerbi har også blitt koblet til Liverpool-jobben. Foto: Ian Walton / AP

Nummer tre på listen er Pep Lijnders, Klopps assistent. Så har vi Rúben Amorim, som har gjort en enorm jobb i Sporting, men som knapt har vært utenfor Portugal verken som spiller eller trener.

Gode trenere alle mann. Men ingen av dem er Alonso. Ingen av dem har tyngden som en etterfølger av Klopp trenger.

De fleste fans blir fort skuffet om Alonso ikke kommer nå. Ryktene har gått helt siden Klopp varslet om sin avskjed, og alle drømmer om klubbhelten som vender tilbake. Siden Barcelona traff blink med Guardiola i 2008, har vi sett etterfølgere som Zinédine Zidane (Real Madrid), Xavi (Barcelona), Mikel Arteta (Arsenal), Frank Lampard (Chelsea) og Ole Gunnar Solskjær (Manchester United). Noen har lykkes bedre enn andre.

LYKKES: Pep Guardiola er en av trenerne som virkelig fikk det til i klubben han tidligere spilte for. Foto: LLUIS GENE / AFP

Fellesnevneren er ofte at disse trenerne har fått sjansen til tross for lite trenererfaring på toppnivå. Alonsos CV er kort, men sterk.

Som oftest må trenere overbevise Liverpool.

Med Alonso er det Liverpool som må overbevise ham.

Ønskes av alle

Det store spørsmålet er om Alonso vil til Liverpool nå.

Den britiske avisen The Daily Mail skriver at Alonso topper ønskelistene hos både Liverpool, Bayern og Real Madrid. Han var en populær spiller for alle tre. Den tyske storavisen Bild hevder at han har en klausul som gir ham muligheten til å dra til enhver av de tre allerede i sommer.

I 2018 sa Alonso til radiokanalen talkSPORT at han hadde elsket å trene Liverpool en dag. Bastian Schweinsteiger, som spilte med Alonso i Bayern, sa nylig at han er «sikker» på at Alonsos drøm er å trene Liverpool, og at han drar dit i sommer.

LIVERPOOL-HELT: Xabi Alonso hadde flere gode sesonger i Liverpool. Her i duell med Real Madrids Wesley Sneijder i 2009. Foto: Phil Noble / Reuters

Hva sier Alonso selv?

«Akkurat nå er jeg veldig lykkelig med spillerne mine her i Leverkusen her».

Han kunne avkreftet ryktene rundt Liverpool. Han gjorde det ikke.

Madrid kan vente

Skal vi spekulere, gir Liverpool mer mening enn resten.

Bayern virker som det minst sannsynlige valget, siden Alonso fort kan vinne ligaen med Leverkusen foran dem. Om du har lykkes som David, hvorfor ta opp rollen som Goliat?

Real Madrid frister nok, men timingen er dårlig. Populære Carlo Ancelotti forlenget nylig sin avtale til 2026 og er på vei mot ligatittelen. Alonso kan vente på jobben i 18 måneder, men om Leverkusen vinner ligaen, kan han også gi seg på topp.

Dessuten er jobben i Liverpool ledig for første gang på ni år.

I Real Madrid kommer sjansene oftere.

God tid

Det er også lettere å trene Liverpool enn Real Madrid.

SLUTTER: Jürgen Klopp er ferdig som Liverpool-trener etter sesongen. Foto: OLI SCARFF / AFP

I England får trenere i stor grad respekt fra pressen, som er tam som et lam sammenlignet med avisene i Spania, hvor alt er mer partisk og politisk, hvor spørsmålene er skarpere, kravene større og tålmodigheten mindre. Klopp kom på åttendeplass i sin første sesong i Liverpool.

Ingen overlever noe slikt i Madrid.

Alonso er 42 år. Han har god tid, og om han vil ha den mest kompliserte jobben til slutt, gir det mening å gå til Liverpool først.

Hva enn han velger nå, vil nok Alonso trene Liverpool før eller siden. Hadde Liverpool hatt en solid Plan B, kunne de slappet av. Men når Alonso er et så krystallklart førstevalg, øker behovet for å hente ham nå.

Dermed kan strategien på Anfield oppsummeres med seks ord:

Gi fyren det han vil ha.