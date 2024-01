Trekker frem én storfavoritt til å erstatte Klopp: – Vanvittig imponerende

Fredag formiddag sprakk nyheten om at Jürgen Klopp er ferdig som Liverpool-manager etter inneværende sesong.

Like etterpå fulgte spekulasjonene om hvem som kan overta for tyskeren og spesielt ett navn skiller seg ut, nemlig tidligere Liverpool-spiller og nåværende Bayer Leverkusen-manager Xabi Alonso.

– Det er naturlig å løfte frem Xabi Alonso. Han er en Liverpool-yndling og har enormt kapital på The Kop etter tiden som spiller i klubben. Han gjør store ting med begrensede midler i Bayer Leverkusen, sier TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker til NRK.

– Xabi Alonso er det første navnet man får opp i hodet. Det passer veldig godt på alle mulige måter, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

Alonso spilte i Liverpool fra 2004 til 2009 og vant Champions League i 2005 som det store høydepunktet.

Fra venstre: Dirk Kuyt, Steven Gerrard og Xabi Alonso. Her fra 2007/2008, hvor de spilte sammen i Liverpool. Foto: AFP

– De er dritgode

Haugstad mener et eventuelt ligagull i Tyskland kan være det perfekte tidspunktet for Alonso å dra videre.

Ut ifra dagens tabellposisjon er det absolutt mulig.

Bayer Leverkusen topper på sensasjonelt vis Bundesliga, og Viaplay-kommentator og Bundesliga-ekspert Eivind Bisgaard Sundet har virkelig latt seg imponere av Alonsos jobb denne sesongen.

– De er dritgode, og har ikke tapt en kamp denne sesongen. Det har Alonso klart uten å kjøpe store stjerner og uten noe særlig med penger. Han har fått maksimalt ut av det han har tilgjengelig, og spiller en moderne type fotball som minner om Pep Guardiola, sier Eivind Bisgaard Sundet til NRK.

I første halvdel av denne sesongen hadde Leverkusen tidenes tredje høyeste poengfangst i ligaen, bare overgått av nettopp Guardiolas to første sesonger i Bayern München.

UBESEIRET: Xabi Alonso og Bayer Leverkusen har enda til gode å tape så langt i 2023/24-sesongen Foto: Reuters

Bisgaard Sundet mener også det vil være naturlig for Liverpool å se til Alonso, men advarer om mulig tøff konkurranse.

– Han er nok ettertraktet i andre klubber også. Både Bayern München og Real Madrid, som han også har spilt for, kan finne på å komme med et tilbud, mener Viaplay-kommentatoren.

Han tror likevel Alonso vil unngå unødvendig støy i jakten på Bundesliga-trofeet, og ikke ønsker at en eventuell Liverpool-overgang skal nå offentligheten.

– Han har vært vanvittig imponerende i sin første a-lagstrenerjobb. Om du hører på hva spillerne sier om han, er de veldig imponert. Han har en høy stjerne, roser Bisgaard Sundet.

Alonso kommenterte spekulasjonene

Xabi Alonso fikk spørsmål om Klopps avgang og koblingene til Liverpool-jobben på pressekonferansen før lørdagens Bayer Leverkusen-kamp

– For øyeblikket er jeg veldig lykkelig her. Jeg trives og føler at hver dag og kamp er en utfordring. Vi er på en intens, men fin reise her med Leverkusen, svarte spanjolen, som understreket at han ikke tenker på neste steg i karrieren nå.

I likhet med store deler av fotballverden, ble også han tatt sengen av nyheten om Klopps avgang.

– Jeg ble overrasket, først og fremst. Jeg har enorm respekt for Jürgen, og hadde stor beundring for ham allerede før han kom til Liverpool. Med årene har respekten blitt større og vokst med det han har oppnådd og måten han har oppnådd det på, sa Alonso.

Flere kandidater på listen

Selv om Alonso regnes som en åpenbar kandidat, er det også andre navn som nevnes i diskusjonen.

Bookmakerne i England har i stor grad følgende managere som favoritter til å overta:

1: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

2: Pep Lijnders (Nåværende Liverpool-assistent)

3: Roberto De Zerbi (Brighton-manager)

4: Zinédine Zidane (Arbeidsledig)

5: Julian Nagelsmann (Tysk landslagssjef)

6: Steven Gerrard (Manager Al-Ettifaq)

Også José Mourinho, som nylig fikk sparken i Roma, trekkes frem av bookmakere som en mulig kandidat.

Haugstad ser på Brightons 44-årige manager Roberto De Zerbi som den mest opplagte kandidaten etter Alonso.

Italieneren har levert gode resultater etter at han overtok Brighton i september 2022 og har en spillestil som begeistrer mange.

Tore Hansen er daglig leder i Liverpools norske supporterklubb. Han mener det er flere ting med De Zerbi som kan passe godt inn i Liverpool.

– Brighton drives mye likt som Liverpool på måten de identifiserer spillere og de har en lik spillestil. Brighton jobber tålmodig, samtidig som de tenker lag og ikke personligheter. Jeg tror absolutt Roberto De Zerbi er en type som FSG vurderer nøye.

PÅ VEI OPP OG FREM: Det er ventet at Roberto De Zerbi snart tar steget videre til en enda større klubb enn Brighton. Foto: Reuters

To andre navn som nevnes er Tysklands landslagstrener Julian Nagelsmann og Klopps mangeårige assistent, Pep Lijnders

Nagelsmann har et kommende EM på hjemmebane i sommer, og det er tvilsomt om han vil forlate landslagsjobben allerede til sommeren.

Når det gjelder Lijnders kom det frem i fredagens pressemelding fra Liverpool at også han er ferdig i klubben etter sesongen, med et ønske om å satse på egen manager-karriere.

Om det blir som manager hos de røde fra Merseyside, er derimot mer usikkert.

– Det er litt delte meninger om han. Det er ikke alltid sånn at en god assistent blir en god manager, likevel blir jeg overrasket om hans navn ikke blir vurdert, sier Hansen.

Avskriver Mourinho og Gerrard

José Mourinho fikk nylig sparken fra Roma og er arbeidsledig. Likevel er ikke portugiseren, som tidligere har trent blant annet Manchester United og Real Madrid, en manager som skaper entusiasme blant Liverpools supportere.

– Jeg ville satt en strek over José Mourinho. Jeg har vondt for å se at han skal etterfølge Jürgen Klopp. Det ville vært et for brutalt sprang, sier Alsaker.

Tore Hansen stiller seg bak Alsakers Mourinho-dom.

– Han er en helt annen type enn Klopp og passer ikke måten Liverpool drives. Han vil ikke bli tatt godt imot av fansen og rekrutterer på en helt annen måte enn klubben har gjort under Klopp. Det er ingenting som klaffer med Mourinho og Liverpool, sier Hansen.

TIDLIGERE FEIDER: Både José Mourinho og Steven Gerrard har blitt trukket frem som mulige erstattere for Jürgen Klopp. Det er likevel ikke alle som mener de burde være på den listen. Foto: Afp

Heller ikke tidligere Liverpool-kaptein og nåværende Al Ettifaq-manager, Steven Gerrard, får gode skussmål.

– Gerrards manager-karriere er alt annet enn imponerende, så jeg har vondt for å tro at han overtar. Hans posisjon som klubblegende er naturligvis urokkelig, men jeg får en følelse av at han ikke har vist nok som manager til å fylle den rollen nå, sier Alsaker.

Han sammenligner Gerrard med to andre kjente navn.

– Det kan fort bli som Frank Lampard i Chelsea eller Ole Gunnar Solskjær i henholdsvis Chelsea og Manchester United. Disse gamle heltene som prøver seg, men kanskje ikke er helt klare ennå.