Timet og tilrettelagt 

Det måtte bli et sjokk, samme når det skjedde.

Nyheten om at Jürgen Klopp sier adjø til Liverpool i sommer, kom som lyn fra klar himmel fredag formiddag. Det var den typen melding som får haka til å treffe gulvet og øynene til å smette ut, som i en tegneserie.

Den tyske suksesstreneren er Liverpool. Han er en helt, en legende, en skikkelse fansen knapt kan forestille seg uten.

Men ingenting varer evig, og om Klopp ville dra, er dette riktig tid.

Selv blant de største er det få som får gi seg på topp.

Klopp om sjokkexiten: – Det var noen tårer

Sliten

Timingen er ideell av flere grunner.

Den mest åpenbare er at Klopp er sliten. Det er et privilegium, og en sjeldenhet i moderne fotball, at en trener blir i en klubb i nesten ni år. Klopp har blitt betydelig gråere siden han kom inn dørene på Anfield i oktober 2015.

LANG PERIODE: Han ble ansatt i Liverpool i oktober 2015. Liverpool skriver i pressemeldingen at den beslutningen revolusjonerte klubben. Foto: Jon Super / AP

Han sier han mangler energi, og da er det best å si stopp. Kanskje hadde Klopp gitt seg tidligere om timingen hadde vært bedre.

Men så kunne han ikke forlate klubben mens den lå i grøfta.

Ryddejobben

Situasjonen hadde vært langt mer alvorlig om dette var for ett år siden.

Da lå Liverpool på niendeplass og var på vei mot en sesong uten mesterligaen. Midtbanen besto av aldrende bein som ble utspilt og forbiløpt. Lagets største stjerne, Mohamed Salah, hadde enda ikke skrevet ny kontrakt. Lagets nye stjerne, Darwin Núñez, bommet og bommet.

Men i stedet for å la noen andre gjøre ryddejobben, har Klopp tatt den selv. Dette er den andre grunnen til at timingen nå er god.

Det er lettere å ta over et lag når ting går bra.

Jürgen Klopp er ferdig som manager i Premier League-klubben Liverpool etter inneværende sesong. Fredagens nyhet kom som et gedigent sjokk for de fleste. Foto: OLI SCARFF / AFP

Dette paradokset gjør nyheten enda mer sjokkerende. Hvorfor avslutte festen nå som den er så gøy? Hvorfor forlate laget man har bygget opp i ni år? De fleste trenere utnytter tilliten mens de kan og drar ikke før de får sparken.

Og da står gjerne klubben i fyr og flamme. Spillerne er misfornøyde. Resultatene er håpløse. Friskt blod må inn.

Ingen av disse problemene vil ramme Liverpools neste trener.

Motoren sviver

Selv resultatene er bare én del av situasjonen.

Liverpool leder Premier League med fem poeng og én kamp mer enn Manchester City. De er i finalen av ligacupen, fjerde runde av FA-cupen og sluttspillet av Europaligaen. Noen prater allerede om muligheten for å vinne fire titler denne sesongen. Det vil overraske om ikke Klopp gir seg med minst én.

Stallen er også god nok til å gi etterfølgeren en sterk start.

Klopp har nå bygget opp en ny midtbane bestående av Alexis Mac Allister (25 år), Dominik Szoboszlai (23) og Ryan Gravenberch (21). Salah har skrevet ny kontrakt og blir på Anfield i 18 måneder til. Núñez er for alvor i gang.

PROFIL: Darwin Nunez har blitt en profil, uten at han har slått helt gjennom. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Nettsiden Transfermarkt viser at gjennomsnittsalderen på Liverpools lagoppstillinger denne sesongen er 25,8 – yngre enn normalen i ligaen.

Den røde motoren sviver og går. Klopp må bare gi fra seg nøklene.

Tid til å lete

Dessuten gir han nå klubben god tid til å finne en erstatter.

Det er fem måneder til han faktisk tar farvel. Siden han informerte Liverpool om avgjørelsen i november, må vi anta at letingen etter neste trener er godt i gang.

Så klart er slike overgangsperioder fulle av usikkerhet, spesielt når treneren har vært der lenge. Arsenal ble dårligere etter at Arsène Wenger ga seg i 2018. Manchester United har kollapset siden Sir Alex Ferguson sa takk for seg i 2013.

Men Wenger og Ferguson var «managere» som styrte omtrent alt det sportslige i sine klubber. Den tiden er forbi.

SUKSESSFULL: Sir Alex Ferguson er en av tidenes mest vellykkede managere. Foto: ANDREW YATES / AFP

Nå har trenere sportsdirektører og analytikere som hjelper dem med taktikk og rekruttering. Store deler av støtteapparatet til Klopp forsvinner, men om Liverpool kan beholde resten av strukturen rundt treneren, bør etterfølgeren få god hjelp.

Xabi Alonso er en naturlig kandidat, med sin fortid i Liverpool og sin eventyrlige suksess i Bayer Leverkusen. Roberto De Zerbi er en annen, med sitt arbeid i Brighton og sin kjennskap til ligaen.

Samtidig vil den som tar jobben være klar over én ting:

Det er umulig å virkelig erstatte Klopp.

Heavy metal

På papiret vil Klopp huskes som en av Liverpools største trenere.

Han innledet en gullalder da han kom i 2015, med prat om «heavy metal»-fotball og høyt press. Han sa han ville gjøre de tvilende om til troende. Siden det har han vunnet Liverpools første ligatittel på 30 år, den første FA-cuptittelen på 16 år og den første mesterligatittelen på 14 år.

I dag er få igjen som tviler.

OVERRASKENDE: Nyheten slo ned som en bombe i fotballmiljøet fredag. Klopp har ledet Liverpool siden 2015 med stor suksess. Foto: Jon Super / AP

Klopp har tatt Liverpool tilbake til toppen i en tid med flere rivaler enn noen gang. Ikke bare Manchester United og Arsenal, men noen råsterke Chelsea-lag og Pep Guardiolas City – det beste mannskapet Premier League har sett.

De siste seks årene er det bare Liverpool som har havnet over City i ligaen. Og bare City har hindret Klopp i å vinne enda mer.

Stort savn

Samtidig er det ikke troféene fansen vil savne mest.

Det er heller karismaen Klopp har gitt klubben. Sitatene, gliset, de emosjonelle feiringene foran fansen etter en dramatisk kveldskamp. Spillerne vil savne skyllebøttene, brølene og bamseklemmene.

Og over hele England puster nok fjerdedommere lettet ut.

Når tapet er så stort, er det like greit at fansen – og klubben – får tid på seg til å si adjø. Klopp har gjort mange ting på riktig vis i Liverpool.

Denne avskjeden er én av dem.