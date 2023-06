Hovland med karrierens største seier etter intenst omspill

Ibrahimovic legger opp

Det svenske fotballikonet Zlatan Ibrahimovic bekrefter at han setter punktum for sin unike fotballkarriere. Tidligere søndag rapporterte Aftonbladet at han takket av i Italia. – Familien min visste ikke at jeg skulle legge opp da vi våknet i dag. Jeg ville at alle skulle vite det samtidig, sier svensken på en pressekonferanse sent søndag kveld.

– Det er trist, for dette har vært hele livet mitt, fortsetter han.