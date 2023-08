– Eg trur det er litt seint når ein er 31 år gammal. Det verkar ikkje som eg kan tene nok pengar til at eg kan leve av det resten av livet.

Orda kjem frå Arni Frederiksberg, kanskje Færøyane sin største fotballhelt akkurat no, som tysdag kveld skal prøve å gjere livet surt for Molde i tredje kvalifiseringsrunde til meisterligaen.

Frederiksberg skåra to av måla då KÍ Klaksvík sensasjonelt sende Ferencvaros ut av kvalifiseringa til meisterligaen i første runde. Det ungarske storlaget gav trenaren sparken på flekken etter det audmjukande 3-0-tapet. Klubbpresidenten stempla resultatet som «uverdig».

I andre kvalifiseringsrunde skåra han tre gonger i 3-3-kampen mot det svenske meisterlaget Häcken. Så gav han KÍ ein perfekt start i straffesparkkonkurransen, der norske Vegard Forren til slutt sette den avgjerande ballen i mål.

Arni Frederiksberg er rett og slett den fremste bidragsytaren til at eit lag frå Færøyane for første gong skal spele i eit europeisk gruppespel – og dermed også til at minimum rundt 40 millionar rullar inn i klubbkassa.

Men sjølv om han har allereie sendt KÍ Klaksvík til serieligaen, og framleis kan sende dei til meisterligaen, trur altså ikkje 31-åringen at han nokon gong kan leve av å spele ball.

ALDRI PROFF: Arni Frederiksberg trur løpet er køyrt for ein proffkarriere, og lev godt med det. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Jobb 8-16, trening 17–20

– Vi tenkjer at etter mange år vil Færøyane få dei første heiltidsfotballklubbane. Men det kjem nok til å skje med yngre spelarar, ikkje oss som er litt eldre, seier Frederiksberg til NRK.

Han tener til livsopphaldet som seljar i eit firma som driv med engroshandel.

– I Noreg har vi til dømes avtalar med Orkla, som vi aller kjenner godt. Vi sel Grandiosa og Big One-pizza.

– Kor mykje jobbar du?

– Eg jobbar alle timar i døgnet, om du kan seie det sånn. Vi trenar frå 17 til 20, og så prøver ein å vere på kontoret mellom 08 og 16.

STOLT KOLLEGA: Elias Eydunsson Elttør og resten av dei tilsette i KSS synest det er stas at to av arbeidskollegaene speler på det suksessrike fotballaget i byen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Fleksible arbeidsgivarar

Sånn er det for alle dei lokale spelarane på laget frå byen med knapt 5000 innbyggjarar. Fleire er elektrikarar, nokon køyrer bodbil.

Måndag besøkte NRK bedrifta KSS, som reparerer båtar. På veggen heng ei Klaksvik-trøye med «B. Petersen» på ryggen. Børge Petersen jobbar her, som maskinsmed. Same stad jobbar Odmar Færø med sal.

– Dei er ikkje her i dag, på grunn av kampen med Molde, fortel Elias Eydunsson Elttør, som er teknisk leiar i KSS.

Bedriftene er fleksible når det gjeld arbeidstida til fotballheltane i byen inn mot store kampar. Men onsdag morgon, må dei møte på jobb igjen.

– For oss i Klaksvík har fotball alltid vore svært stort. Det er kjempebra at vi får spele i Europa, alle er i «hoppla» akkurat no, det er veldig bra, seier Elttør.

Drikk kaffi og ventar

Den norske stjerna på laget, Vegard Forren, er ein av få som ikkje har annan jobb enn å spele fotball. Medan dei lokale lagkameratane reparerer båt og sel frosenpizza, sit han og eit par andre spelarar utanfrå på kafé.

– Vi har ein gjeng her som ofte møtest og tek eit slag kort og gjer oss klar til trening, og ventar på at resten kjem, seier Forren.

Og held fram:

– Eg har spøkt mest med at eg har fått ryddejobb på kafé Frida i Klaksvík. Eg sit der gjennomsnittleg kvar dag, med litt kaffi, litt «morgontallerkenar», og av og til ein kanelsnurr, fortel han.

Forren har inga kjensle av å spele på eit amatørlag.

– Ein blir lett motivert her sjølv når ein ser ein gjeng komme springa inn frå jobb og står på. Dei trenar for fullt og klagar aldri, seier den tidlegare Molde-profilen.

LITE JÅLERI: Djupmyra i Klaksvík har berre 1500 sitjeplassar og banen er for kort til å oppfylle Uefas krav. Derfor er kampen mot Molde flytta til Torshavn. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Surrealistisk

Klaksvíks norske trenar Magne Hoseth, er ikkje mindre imponert. Sjølv kombinerte han aldri fotball med annan jobb i den aktive karrieren si.

– Derfor er det litt surrealistisk for meg, seier han til NRK.

– Før eg kom hit tenkte eg ikkje så mykje på det. Men no tenkjer eg at det er ekstremt stort å vere så dedikert og synest at fotball er så artig at dei vel å spele fotball ved sida av hovudjobben sin – og gjer det så bra. For ein gjeng. For nokre spelarar, som vil dette så masse, seier Hoseth.

Han ser ikkje på kombinasjonen som eit problem, tvert imot meiner han at det kan vere bra for spelarane å ha meir å tenkje på enn fotball. Samtidig erkjenner han at det heller ikkje alltid er optimalt.

– Eg er ikkje sikker på at alle har ete det dei skal ete og når dei skal ete, til dømes, før dei kjem på trening, seier han.

IMPONERT: Magne Hoseth synest spelarane taklar kombinasjonen av jobb og fotball på meisterleg vis. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Vil kjøpe spelarane fri

Derfor vil Hoseth ha ein prat med klubbleiinga – der dei tilsette heller ikkje jobbar heiltid i klubben – om det er mogleg å kjøpe fri fleire spelarar meir frå jobb inn i ein travel fotballhaust.

– Dei skal spele elleve seriekampar, ti europacupkampar og fleire av dei skal spele seks landskampar. Det blir nok kampar fram til 14. desember. Så nokre av dei blir sikkert kjøpt fri viss dei ønskjer det, seier Hoseth.

Klubbformann Tummas Lervig er ikkje negativ til å finne gode løysingar. Men å gjere Klaksvík til ein heilprofesjonell klubb, synest han ikkje er vegen å gå.

– Nei, eg synest det fungerer godt her på Færøyane. Vi kan ikkje bere å vere gjennomprofesjonelle. Vi har gode arbeidsgivarar, både for styre og fotballspelarar, så ein kan ha det ved sida av. Det er ein fin måte å gjere det på, seier han til NRK.

EVENTYRLEG REISE: Etter siger mot Häcken, kunne klubbformann Tummas Lervig juble for at draumen om europeisk gruppespel på Færøyane har vorte sann. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Pengar til akademi og kvinnelag

I staden for meir lønn til spelarane på A-laget for menn, vil han bruke mange av Europa-millionane på spelarakademiet og kvinnesatsinga til klubben.

– Vi skal etablere oss som ein solid og god fotballklubb, fastslår han.

Å komme til eit europeisk gruppespel, var eit klart mål i år. Det er innfridd. Samtidig har dei fått trua på meir. Klaksvík vil gjere det like surt for seriemeistrane frå Noreg, som dei gjorde det for meistrane frå Ungarn og Sverige, og veit korleis.

– På same måte som dei siste to kampane. Vi speler godt defensivt, og så skal vi slå til på kontra og dødballar når moglegheita byr seg, seier toppskårar og pizzaseljar Arni Frederiksberg.

Lykkast dei, blir det til endå meir ost på «grandisen».