– Nei, sier Eirik Horneland kontant, når NRK spør om han føler han har bevist noe etter den massive kritikken han stod overfor gjennom store deler av våren.

– Jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker ikke at jeg skal ut og bevise noe som helst. Vi som jobber her jobber hardt for at Rosenborg skal gjøre det best mulig for å gjøre Rosenborg bedre og for at vi jevnlig skal konkurrere i Europa, sier han – og ser ganske så skuffet ut etter at det ble klart at trønderne skal inn i Europaligaen og ikke mesterligaen denne høsten.

Det ble 1-1 mot Dynamo Zagreb på Lerkendal, og det holdt ikke til en plass i mesterligaens gruppespill.

SVARTE ETTER SKUFFELSEN: Eirik Horneland, her på pressekonferansen etter kampen mot Dinamo Zagreb tirsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Svake resultater og Bendtner-kaos

Likevel er alt som skjer nå en opptur for Horneland og RBK.

Hans reise som Rosenborg-trener har vært preget av dype bølgedaler og etter hvert noen solide topper – både på og utenfor banen – siden han tok over en tidlig januar-dag i år.

Fra forliket mellom Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, meldinger om dårlig økonomi allerede for seks måneder siden, til svake resultater i treningskamper.

Vinteren ble avløst av en vår med langvarig kaos rundt stjernespiss Nicklas Bendtner. Samtidig fortsatte de svake resultatene og tilskuerne uteble.

Det kom nye overskrifter om at Rosenborg måtte ta grep om økonomien.

«Effektivitet»

Men så skjedde det noe. Rosenborg vant endelig kamper igjen. I Eliteserien er laget helt oppe på en fjerdeplass nå, med los på spesielt bronseplassen. De har også karret seg helt til siste play off-runde til mesterligaen, der de altså røk ut mot Dynamo Zagreb tirsdag kveld.

Selv om det var nære, var Horneland klokkeklar på at det kroatiske hovedstadslaget gikk fortjent videre til den gjeveste klubbturneringen, mens trønderne skal til gruppespillet i Europaligaen.

«Effektivitet» var en gjenganger blant både trener og spillere som det viktigste punktet for at det ikke blir mesterliga-hymne hver uke på Lerkendal i høst.

Likevel er Rosenborg i Europaligaen. Horneland svarer slik når NRK lurer på hva slags følelse han sitter med etter å ha fått skuta på rett kjøl igjen.

– Jeg sitter med en følelse av at vi hele tiden må se tilbake i tid. Jeg håper vi kan se frem i tid. At Rosenborg har blitt et godt fotball-lag. Så håper jeg vi kan snakke om det vi er på vei mot, i stedet for å hele tiden se bakover.

SÅ NÆRE, SÅ NÆRE: Vegar Eggen Hedenstad fyrer av et frispark fra distanse. Ballen havnet i stolpen og ble senere klarert vekk . Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Ekspertenes jobb å være bombastiske

Vegar Eggen Hedenstad var mannen som lenge kunne sørget for ordentlig spenning tirsdag kveld. Men han opplevde at frisparket hans i første omgang gikk rett i stolpen og ut, og ikke inn i mål bak Zagrebs keeper.

Han føler på sin side at Rosenborg til en viss grad har slått tilbake etter noen svært trøblete måneder, men understreker at de hele veien har hatt tro på prosjektet.

– Men når man ligger sist på tabellen, og det ikke funker, så er det lov å bli usikker. Vi har stått bra i det og det bærer vi frukter av nå, sier han, og får spørsmål om hva han nå tenker om kritikerne som ønsket Eirik Horneland sparket tidligere i sesongen.

– Ekspertene har sin jobb, og så er det ofte gøy å være enten/eller. Man legger seg ikke midt på treet. Det er ekspertenes jobb å være bombastiske. Av og til funker det, og av og til funker det ikke.

HÅPET: David Akintola setter inn 1-0 til Rosenborg tidlig i førsteomgang. Da var det mange som drømte om Champions League på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Snakket ikke om forsterkninger

Inn i fremtiden får Horneland med seg en god slump penger i klubbkassen. Europa League-billetten gir i underkant av 90 millioner. I tillegg kommer billett- og reklameinntekter med mer.

RBK-treneren fikk spørsmål om hva pengene gjør med planene på overgangsmarkedet. Han vil imidlertid ikke snakke om store forsterkninger inn, men understreker heller det han har sagt en rekke ganger i år: At den gjengen som allerede er i garderoben er god nok til å konkurrere i Europa League.

– Ikke tenkt å løpe løpsk

På NRKs spørsmål om hva slags strategi han har for å bruke pengene, svarer Horneland slik:

– Penger fra Europa har alltid vært med å utvikle Rosenborg over tid. Så er det ikke sånn at vi har tenkt å løpe løpsk med dem. Vi trenger de (pengene) for å være et flaggskip i norsk fotball og for å konkurrere videre. Vi skal være kloke i bruken av dem.

– Hva tror du norske eliteserierivaler tenkte da det ble klart at dere ikke skulle inn i mesterligaen?

– Jeg tror de aller fleste håpet at Rosenborg skulle komme seg inn. Det er økonomi i det, vi hadde tilført norske klubber sårt med penger, så jeg tror vi skal unna hverandre det i Europa. Molde har sjansen på torsdag, jeg håper de tar den, og det genererer penger til norsk fotball, sier Horneland.

- VAR LITT SKUFFET SAMMEN. OG LITT STOLTE SAMMEN: Eirik Horneland beskriver møtet med styreleder Ivar Koteng etter kampen mot Dinamo Zagreb. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Delte meninger om motstandere

Nå venter altså Europaligaen. Gruppetrekningen kommer allerede på fredag. I Rosenborg-leiren var meningene delte om hvilke motstandere de ønsker seg. For flere vil ta seg videre fra gruppespillet. Eirik Horneland kunne blant annet tenkt seg en motstander fra Premier League.

RBK-keeper André Hansen er klar på at det må være et mål å ta seg videre fra gruppspillet, selv om det riktignok avhenger litt av motstanderne de trekker.

– Vi er i god forfatning. Det var en drøm som ble knust (tirsdag kveld). Men realistisk sett har vi mer enn nok med å konkurrere på Europa League-nivå. Skal vi tenke langsiktig, og få klubben inn i mesterligaen, så må man først bevise at man har noe å gjøre på Europaliga-nivået, sier han.