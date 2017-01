Hoppkometen elsker sitt nye stjerneliv

– Jeg synes det er morsomt å få så mye oppmerksomhet, for det betyr jo bare at man har gjort det jævlig bra, sier Daniel-André Tande.

Med seier i det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen har den 22-årige hoppkometen fra Kongsberg for alvor funnet sin plass på skisportens stjernehimmel, med alt det innebærer av autografsigneringer, selfier med fans og pågang fra pressen.

For halvannet år siden var situasjonen en helt annen. Han måtte han betale 75.000 kroner for å være med på B-landslaget, og jobbet i butikk for å ha råd til å satse. Og under samling i Midtstubakken i Oslo slo han opp teltet for å spare penger.

Det var tungt, innrømmer han, men det var aldri snakk om å gi opp.

– Det var bare å jobbe enda mer. Jeg måtte trene hver dag og jobbe på butikken hver dag og sørge for at det gikk. Og jeg måtte bare gjøre det bra til vinteren, forteller han.

Slutt på teltlivet

Den vinteren gikk det bra og premiepengene rant inn. 2015-2016-sesongen hoppet han inn i overkant av én million kroner.

Så langt denne sesongen, med seieren i Garmisch-Partenkirchen, har han tjent rundt 500.000 i premiepenger.

Og Tande, som etter sesongen skal ut på leilighetsjakt så han kan flytte ut av gutterommet, bekrefter pengene kommer trygt inn på konto.

– Så lenge jeg gjør det bra på ski, så gjør de det, sier han.

Jekkes ned av laget

Det er langt fra teltliv i Midtstubakken til tusenvis av hoppfrelste tilskuere i Garmisch-Partenkirchen. Trykket rundt Kongsberg-gutten har økt kraftig, men Tande trives i søkelyset.

– Det er et resultat av at man gjør det godt i den idretten man holder på med. Man kan liksom ikke klage når man hopper godt på ski, over at det blir mye fokus og mye media, sier han.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er mer spent enn Tande selv på hvordan norsk hoppsports nye gullkalv vil takle kjendistilværelsen, men tror han så langt stortrives i rollen.

Han er ikke bekymret for at kjendisstatusen skal gå til hodet på Kongsberg-hopperen. Det sørger landslagskameratene for.

– Han har en gjeng på fem rundt seg som kan jekke ham ned om de synes det blir for mye. Det er det fine med denne gjengen, forteller han.