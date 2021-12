32-åringen er på plass i idylliske skiomgivelser i høyden i Davos. Torsdag brukte han formiddagsøkten til å gå noen tøffe drag sammen med Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger.

Snøen har lavet ned de siste dagene og trioen kunne rapportere om drømmeforhold.

KLAR FOR SKIRENN: Hans Christer Holund, her underveis på torsdagens økt i konkurranseløypene i Davos.

Det er også her Holund går sitt siste skirenn før OL. Søndag er det 15 kilometer i fristil på programmet.

Lyn-løperen forteller at han ikke reiser til Tour de Ski eller andre verdenscuprenn i januar. Neste gang han står på startstrek har det gått 57 dager. Da er han etter alle solemerker med på 30 kilometeren med skibytte i Beijing den 6. februar.

– Jeg er ikke en person som må konkurrere meg i form. Jeg kan like gjerne gå et testløp. Jeg er ikke avhengig av skirenn for å være på mitt beste i OL, sier Holund til NRK.

Reddet av råsterkt Lillehammer-løp

Han tør nå å bekrefte den spesielle planen. Lyn-løperen er også klar på at det nesten ikke hadde gått an å verken flagge, eller tenke tanken om å få gjennomført den uten at det gikk veldig bra under verdenscupen på Lillehammer sist helg.

Han og Simen Hegstad Krüger var i en egen klasse på 15 kilometeren i fristil. Pallplassen gjorde at han trolig slo seg rett inn i OL-troppen som tas ut 20. desember.

Hans Christer Holund sammen med Simen Hegstad Krüger og Martin Løwstrøm Nyenget etter 15 kilometer i fristil på Lillehammer sist helg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Hadde jeg ikke klart det, så kunne jeg ikke gjennomført plan A. Men skal jeg vinne OL-gull så er jeg avhengig av å forberede meg på best mulig måte. Hadde jeg ikke levert helgen som var, så hadde jeg gjort den OL-veien litt tyngre for meg selv.

– Jeg var lettet. Nå kan jeg konsentrere meg om å komme i form til OL i stedet for å kvalifisere meg.

– Måtte avbrutt akklimatisering

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum vil ikke si så mye rundt verken Tour de Ski- eller OL-uttak nå, men han har naturligvis lagt planen sammen med Holund og godkjent den.

Og han røper at eleven er alene i det norske landslagssystemet om den litt «ekstreme» planen om å ikke gå skirenn på så lang tid.

Det er riktignok fortsatt i det uvisse om Emil Iversen skal gå Tour de Ski og hva hans konkurranseplan mot OL blir. Therese Johaug er en som i likhet med Holund har bestemt seg for å droppe rennene i månedsskiftet desember/januar.

Men hun reiser ifølge trener Pål Gunnar Mikkelsplass etter planen til verdenscuprennene i Les Rousses i Frankrike for å få en konkurransegjennomkjøring og teste formen i midten av januar.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her Foto: Terje Pedersen / NTB

– Sånn generelt er det mer normalt å gå noen skirenn fra nå og frem til OL. Og historisk sett har jo de som har lyktes gått det siste verdenscuprennet før mesterskap. Det er feil å si at det har vært et suksesskritierium, men det har vært en gjenganger, sier Nossum, og fortsetter:

– I år er det ikke sånn. Verdenscupen er i lavlandet mens vi er på precamp i høyden. Man måtte avbrutt akklimatiseringen for å gå rennene i januar. Det er det ikke mange som er villige til. Og Hans Christer har med årene funnet ut at han responderer godt på å trene.

– En konkurranse om hvem som er best trent

Holund viser til at han har hatt stor suksess med en lignende formel tidligere, blant annet til suksessmesterskapet i Oberstdorf sist vinter. Han endte opp med to gull på 15 kilometer og stafett. I tillegg til en bronse på 30 kilometeren med skibytte.

Men da gikk han flere konkurranser cirka en måned før mesterskapet.

– Dette handler om at VM ikke gikk i høyden, men det gjør OL. Det krever en lengre oppladning. Jeg har lyst til å få til et optimalt høydeopphold i stedet for å avbryte det for å konkurrere. I tillegg har vi vært lite i høyden med laget. Det er desto viktigere at jeg får akklimatisert på best mulig måte.

MÅTTE TA I: I rygg på Simen Hegstad Krüger måtte Hans Christer Holund ta i litt ekstra på torsdagens treningsøkt. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Precampen må bli optimal. Jeg tror ikke lengden på den perioden uten konkurranser har så mye å si, sier Holund, og viser blant annet til at han tross alt har trent i over et halvår før han gikk knallgode skirenn på Beitostølen i november.

– Det viktigste er å gjøre det som skal til for å være i best mulig form til OL. Det går i høyde, det er tunge forhold, det blir en konkurranse om hvem som er best trent, spår han.