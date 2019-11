Hodepinen som kan avgjøre tittelkampen

Da Aymeric Laporte ble båret av banen mot Brighton i august, skal Pep Guardiola og hans assistent Mikel Arteta ha vært rasende.

Ikke bare visste de at lagets beste forsvarer var ute i lang tid. Ifølge The Athletic spurte de seg hvordan de skulle overleve på Anfield uten ham. Kampen mot Liverpool var mer enn to måneder unna.

Likevel hadde de allerede begynt å forberede seg.

Nå som storkampen er her, ligger Manchester City seks poeng bak sine største tittelrivaler. I City har Guardiola aldri hatt mer å tape.

Han har heller aldri hatt en dårligere sjanse til å vinne.

Ni poeng er mye

I hvert fall ikke om man analyserer tallene bak lagets form og skadesituasjonen, som har gitt Guardiola så mye hodebry.

Presset er stort. City har et tyngre kampprogram igjen enn det Liverpool har, og skulle de tape, blir ni poeng tøft å hente inn mot et lag som knapt gjør feil.

Siden 10. mars har Liverpool tatt 58 av 60 mulige poeng i Premier League.

De har ikke tapt én ligakamp på Anfield på to og et halvt år.

Og de tapte kun én ligakamp forrige sesong – borte mot City.

– De er den tøffeste rivalen jeg har møtt i min karriere, sa Guardiola på en pressekonferanse fredag.

STOR SELVTILLIT: Liverpool-manager Jürgen Klopp har god grunn til å glise om dagen. Foto: Jon Super / Jon Super

Dette er en av Citys to gylne sjanser til å ta poeng fra dem selv. Forrige sesong la Guardiola laget uvanlig defensivt på Anfield, holdt nullen og tok med seg et uvurderlig poeng.

Men å holde unna på Anfield er langt vanskeligere om forsvaret ikke fungerer som det skal.

Uvanlig lekkasje

City pleier å forsvare seg langt bedre enn de har gjort så langt denne sesongen. De har sluppet inn 10 mål på 11 ligakamper, som er mye til dem å være.

Men tallene bak prestasjonene gjør situasjonen enda litt mørkere.

City slipper motstanderen til litt flere skudd enn det de pleier. Men kvaliteten på disse skuddene, altså sjansene for at de går i mål, har økt dramatisk.

Ifølge statistikksiden FBref, som henter sine tall og statistiske modeller fra analyseselskapet StatsBomb, har City denne sesongen tillatt sjanser som realistisk sett burde ført til 1,1 mål imot per kamp – altså 12 mål totalt.

Forrige sesong var dette snittet per kamp 0,66.

Sesongen før var det 0,64.

Så hva er galt?

Satt midtbanen ned i forsvar

City spiller omtrent som de har gjort de siste to årene: De har flest skudd, flest mål og høyest ballbesittelse i ligaen.

Men en rekke skader har ødelagt den defensive balansen.

Laporte er ute til neste år. Mer nylig har muskelskader rammet ballvinneren Rodri (som er tvilsom til søndagens kamp), den innflytelsesrike playmakeren David Silva og keeperen Ederson.

De fire hadde vært del av Guardiolas plan på Anfield. Raske Laporte kunne ligget i sikring bak backen på forsvarets venstre side, hvor City vil bli angrepet av fotrappe Mohamed Salah.

SAVNET: Her er Aymeric Laporte i duell med Mohamed Salah under tilsvarende oppgjør i fjor høst. Foto: PAUL ELLIS

Sentralt kunne duellsterke Rodri beskyttet forsvaret.

Spesielt disse to skadene har rammet City hardt. De fikk ikke kjøpt en ny midtstopper i sommer som erstatter for kapteinen Vincent Kompany, så de tok fatt på sesongen med tre stoppere. Nå har de to igjen: Nicolás Otamendi og John Stones.

Guardiola ser ikke ut til å stole på noen av dem.

Mot Crystal Palace forrige måned brukte Guardiola heller Rodri og midtbaneankeret Fernandinho som stoppere. Det samme skjedde i neste kamp, hjemme mot Atalanta i mesterligaen.

Først da Rodri ble skadet til neste kamp, mot Aston Villa, fikk Stones starte.

Otamendi har slitt når han har spilt, så om Rodri ikke blir klar, vil Guardiola sannsynligvis igjen trekke Fernandinho ned i forsvaret på Anfield. Det kan hjelpe med å lappe sammen forsvaret.

Men det betyr også at midtbanen er svekket.

Uvurderlige Fernandinho

Guardiola bruker nesten alltid en duellsterk ballvinner i den dype rollen på midten. Den eneste han hadde til denne rollen før Rodri ble kjøpt i sommer, var Fernandinho.

I to av de fire ligakampene City tapte forrige sesong, var Fernandinho ute med skade.

Om brasilianeren skal spille i forsvaret, blir erstatteren sannsynligvis İlkay Gündoğan, en playmaker som er bedre med ball enn uten. Det kan passe Liverpools energiske midtbanetrio, som er mestre i å vinne andreballer.

Lenger bak vil Ederson, en av verdens beste keepere, erstattes av Claudio Bravo, som hadde en marerittsesong i 2016/17 og som ikke har startet en ligakamp siden september i fjor.

Bravo kom inn for Ederson i pausen mot Atalanta onsdag – og ble utvist. City måtte avslutte kampen med høyrebacken Kyle Walker i mål.

TIL UNNSETNING: Kyle Walker kom inn som keeper og noterte seg for en redning da Manchester City holdt unna for Atalanta i mesterligaen. Kampen endte 1-1. Foto: Luca Bruno / Luca Bruno

Såpass svekket er City uten ball.

Men noe som nok bekymrer Guardiola like mye, er hvordan disse fraværene vil påvirke laget når de har ballen selv.

– Ingen gjør som Ederson

City spiller som oftest på samme måte: De spiller seg ut med korte pasninger bakfra, samme hvor hardt motstanderen presser. Liverpool er et av verdens beste lag til å vinne ballen høyt mot nettopp slike lag.

Guardiola har innrømmet at Citys spillestil er «perfekt» for Liverpool.

Dette legger stort ansvar på City-spillerne som skal motta ballen i defensive posisjoner. Den som ofte starter frispillingen bakfra, er Ederson – en tidligere midtbanespiller som kan strø lissepasninger på 70 meter og slå stikkere til egne stoppere.

Jürgen Klopp har sagt at Edersons fravær vil påvirke Liverpools kampplan.

– Bravo gjøre lignende ting, men det er ingen som gjør det samme som Ederson, sa Klopp.

SIKKERHETEN SELV: Ederson er nesten like treffsikker med beina som med armene. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Foran Ederson er Laporte vanligvis stopperen som fører ballen ut av forsvaret og forbi ledd. Silvas fravær betyr at enda en ballsikker spiller er borte.

Liverpools største angrepsmuligheter kan fort oppstå når City har ballen.

Blåst av banen

Hadde ikke Guardiola hatt disse skadene, kunne han kopiert oppskriften fra oppgjøret på Anfield i fjor.

I de to foregående kampene på Anfield hadde City blitt blåst av banen av Liverpools høye press. De hadde tapt 4-3 og 3-0. Så i fjor valgte Guardiola å spille mer forsiktig – og unngikk tap.

City vant senere ligaen ett poeng foran Liverpool.

Men denne gangen kan Guardiola muligens føle at han har for mange defensive skader til å kunne basere strategien på defensiv trygghet. Dessuten vil ikke en poengdeling hjelpe City med å redusere forspranget til de røde.

Guardiola kan i det minste trøste seg med at Liverpool ikke har holdt buret rent i noen av sine åtte hjemmekamper denne sesongen. Men de røde scorer som regel mer enn ett mål på Anfield.

Guardiola trenger en mesterplan for å unngå at det skjer søndag kveld.