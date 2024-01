– Legen sier at jeg har vært veldig heldig. De fryktet hjernerystelse og brudd, men det er bare en liten blåveis. Det tåler jeg.

Det sier Sondre Grønli til NRK fredag etter at 18-åringen torsdag ble slått til blods av Frisk Asker-spiller Oliver Dame-Malka.

– Det skjedde en takling og folk samlet seg. Jeg hindret ham i å gå inn i klyngen. Vi tar i hverandre og så spør han om vi skal slåss. Jeg sier ingenting til ham under hele hendelsen. Vi knuffer og plutselig dropper han hansken og begynner å slå, forklarer Grønli, før han fortsetter:

– Han slår meg noen ganger og jeg forsøker å slå i armen hans for å begrense skaden han kan gjøre på meg. Han får inn noen gode treff og da tenker jeg at jeg må slenge meg unna slik at han ikke kan gjøre mer skade.

Stjernen - Frisk Asker. Dame-Malka slår ned Sondre Grønli. Her ser man foranledningen.

Nå vil Stjernen politianmelde hendelsen.

– Ja. Vi vil anmelde, bekrefter styreleder i Stjernen Hockey, Gisle Edvard Årnes, til NRK fredag.

– Vi har bare blitt enda klarere på at vi skal anmelde. Inntrykket vårt har bare blitt forsterket etter å ha vurdert mer videomateriale fra hendelsen, sier Årnes til NTB.

Sportssjef i Frisk Aker, Vidar Wold, mener «det er trist at man går til det steget».

– Alle har rett til å mene hva de vil. Vi forsvarer ikke slike hendelser. Det er noe vi ønsker å fjerne fra hockey, sier Wold til NRK.

Rystet ishockeypresident

– Slike hendelser skal vi overhodet ikke ha og vi skal ikke akseptere dette. Dette var langt over streken og ikke sporten vår verdig, sier ishockeypresident Tage Pettersen til NRK.

Da TV-bildene først viste situasjonen mellom de to spillerne, så det ut til at Grønli hadde begge hanskene på, mens Dame-Malka hadde kastet den ene hansken. I sekundene etterpå fikk Grønli flere slag mot ansiktet og mistet den ene hansken.

TV-bildene viste i ettertid at 18-åringen ble slått til blods.

Ifølge Wold hevder Frisk-spiller Malka at Grønli satt en skulder i brystet på ham før det eskalerte. Foranledningen var en takling, hvor hverken Malka eller Grønli var involvert.

– Det er absolutt ikke blind vold, som man ser i videoen på hva som skjer før, men det forsvarer absolutt ikke handlinga. Men de var to om det, sier Wold til NRK.

Ishockeypresident Pettersen er tydelig på at slike handlinger ikke skal forekomme i norsk ishockey.

– Jeg tror alle som har sett denne hendelsen er enige om vi overhodet ikke skal ha det slikt på våre arenaer, mener Pettersen.

– Hvordan vil forbundet reagere?

– Dette blir en vanlig disiplinærsak. Vi har fått kritikk fordi vi har strammet inn rundt episoder som vi ikke ønsker hvor det er i delt ganske mange kampers karantene eller utestengelse. Jeg skal ikke forhåndsprosedere, men jeg vil anta at dette innebærer en streng straff fra disiplinærmyndighetene våre, sier Pettersen.

HOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen. Foto: Kenneth Myhre / Norges Ishockeyforbund

– Kulturkrasj

Kontrakten til Dame-Malka går ut fredag. Wold bekrefter til NRK at de ikke vil forlenge kontrakten med 33-åringen.

– Han fikk beskjed for noen dager siden at vi ikke kommer til å forlenge kontrakten fordi får tilbake spillere fra skade og da har vi nok backer på plass i løpet av neste uke, sier Wold.

Frisk Asker hentet kanadieren i fjor høst fra det slovakiske laget Banska Bystrica.

– Det er en liten kulturkrasj her. Han kommer fra en tøffere liga hvor slåssing er mer akseptert, men i norsk ishockey tar vi selvfølgelig avstand fra det, sier Wold til NRK.

Han fortsetter:

– Dame-Malka kommer fra Nord-Amerika hvor det annen kultur. Men vi sier til alle spillerne vi signerer at det er en annen kultur her og at man blir utestengt dersom man kaster hansken. Spillerne blir informert om det.

Dame-Malka ble utestengt i tre kamper etter å ha slått til en motstander i desember.

I SØKELYSET: Olivier Dame-Malka. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sportssjefen sier til NRK at han tror både Grønli og Dame-Malka vil få lik straff for hendelsen.

– Frisk Asker tar avstand fra slåssing i ishockey. Det er ingen som oppfordrer til det. Noen ganger tar følelsene overhånd, og det var tilfelle for to spillere denne gangen, sier Wold.

– Hvis hanskene går blir det utestengelse og jeg regner med at begge får straff gjennom disiplinærkomiteen.