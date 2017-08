Hjerneblødninger sendte Reidar (42) i koma – nå deltar han i ekstremløp

– Jeg har blitt fortalt at jeg kjørte utenfor løypa. Jeg skada meg stygt og brakk skuldre, armer og fikk noen kraftige hjerneblødninger, som tok meg inn i koma og en «grønnsaktilstand», sier Hellehaugen til NRK.

FÅ MINUTTER FØR: Dette bildet er tatt bare minutter før den dramatiske ulykken skjedde. Foto: Privat

Ett og et halvt år senere er han klar på start i Eidfjord med startnummer 215 på brystet.

– Jeg kjenner at motstand bare gjør meg sterkere. Det er en liten fighter i meg som skal ta igjen, og hjelpe meg fremover, sier Hellehaugen.

Ekstrem-triatletens bror, som var vitne til den dramatiske ulykken, har fortalt ham at legene hadde spurt om de ville ha den brutale sannheten.

– Legene sa: «I verste fall så gir vi ham fem prosent sjanse, og beste fall får dere igjen en grønnsak». Så jeg har vært en grønnsak og vært litt borte, sier Hellehaug.

Trente på å flytte et håndkle

OPPTRENING: Bare ett og et halvt år etter ulykken deltar Hellehaugen i Norseman. På bildet trener han i fysiosalen på Sunnås. Foto: Privat

Foran han venter verdens hardeste Ironman-distanse, med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden, 180 kilometer på sykkel over Hardangervidda til Tinnsjøen, og til slutt 42,2 kilometer opp mot Gaustatoppen.

Det er tredje gang at ekstrem-triatleten deltar i Norseman. Han deltok både i 2012 og 2014. Da ble han nummer 100 og nummer 62.

Etter skaden var Hellehaugen på Sunnås for å trene seg opp. En av oppgavene han fikk var å flytte et håndkle på en pult.

Det klarte han bare tre-fire ganger.

– Da jeg lå på Sunnås bestemte jeg meg for at jeg skulle tilbake 110 prosent, at jeg skulle bli bedre enn det jeg var da det smalt.

Hardtrening

For å forberede seg har Hellehaugen trent omtrent 14 timer i uka.

HARDT SKADD: Etter ulykken så Reidar Hellehaugen slik ut. Foto: Privat

– Man tror at man er forberedt, men uti vannet så kommer jeg til å tenke: «hvorfor har jeg ikke lagt inn litt mer». Men man må bare slå seg til ro med det.

Hellehaugen gruer seg aller mest til løpingen.

– Når det går oppover, da tror jeg at jeg klarer å vekke den lille krigeren som får meg frem. Når det er flatt, det er da styggen på ryggen kommer, sier han.

42-åringen vil ikke si hva som er målet, men kan røpe at han vil slå bestetiden sin, som er rett under 14 timer.

– Først må jeg komme meg til mål, og da er det bare takknemlighet for at jeg klarte det. Ikke bare selve Norseman, men også det å komme tilbake igjen fra der jeg har vært. Jeg tror det blir felt en tåre eller to. Jeg er ikke noen utpreget griner, men noen tårer tror jeg det blir.

