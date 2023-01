Heroisk Eitrem knepent slått: – Over all forventning

– En vanvittig prestasjon av Sander Eitrem. Han gjør virkelig et helhjertet forsøk, sier Viaplays skøytekommentator Ida Njåtun etter den høydramatiske avsluttende 10 000-meteren i allround-EM.

Kun 0,219 tidspoeng skilte til slutt mellom Eitrem og den nederlandske storfavoritten Patrick Roest – tilsvarende 4,38 sekunder på 10 000 meter eller bare 22 hundredeler på en 500 meter.

– Det er så lite. Sander Eitrem er så nære, sier Njåtun.

Med tiden 13.04,24 senket også Eitrem sin personlige rekord med over ti sekunder.

– Det var en veldig god kamp. Da jeg kjørte rundetidene ned, så gjorde han det også. Jeg var ikke sterk nok til å ta ham, men det var en artig kamp, sier Eitrem til Viaplay.

– Vi gjorde det til en veldig fin konkurranse på 10 000 meter, for visste at alt kunne skje. Jeg måtte angripe og jeg gjorde mitt beste, sier Roest til Viaplay.

Angrepet satte den 27 år gamle nederlenderen inn med rundt 3000 meter igjen.

– Jeg var ikke sikker på om beina mine ville håndtere et så tidlig angrep, men jeg visste at jeg måtte angripe. Jeg gikk tidlig og heldigvis lønnet det seg, sier Roest.

GULLVINNER: Patrick Roest holdt unna og vant på Hamar. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Sølvet er Eitrems første mesterskapsmedalje. 20-åringen kom først inn på landslaget før denne sesongen.

– Det har jo gått over all forventning, egentlig alle løpene. Alt har gått over forventningene mine, så det er veldig gøy, sier Eitrem om EM-løpene.

Fulgte hverandre tett

Det har vært en allround-tørke i norsk skøytesport. Johann Olav Koss vant i 1991 både EM og VM-gull i allround og samme mann vant allround-VM i 1994.

Siden har det ikke blitt noe norsk gull. Riktignok har løpere som Håvard Bøkko og Sverre Lunde Pedersen vært nær en rekke ganger, spesielt Lunde Pedersen som falt fra VM-gullet i 2018.

Søndag var det en mulighet for at den rekken kunne bli brutt. Eitrem gikk sensasjonelle løp på både 5000 meter og 1500 meter. I begge løpene slo han Roest, og særlig 1500-meteren var av det imponerende slaget.

Der var han kun 17 hundredeler bak den 13 år gamle banerekorden til Shani Davis.

GLEDE: Sander Eitrem sammen med trener Bjarne Rykkje etter 1500-meteren. Foto: Christoffer Andersen / NTB

20-åringen hadde dermed 1,78 sekunder ned til Roest før 10 000-meteren.

Nederlenderen hadde en personlig rekord som var nesten 40 sekunder bedre enn Eitrem, men det ble langt jevnere enn som så.

Roest åpnet raskere enn nordmannen og fikk raskt en luke, men Eitrem klarte lenge å stabilisere luken på rundt to sekunder.

Halvveis nærmer han seg også Roest.

– Det er så tett og det kommer til å bli en kamp helt til døren, sa Viaplay-kommentator etter 5600 meter.

Opp til passering 7200 meter økte Roest farten og satte inn et rykk. Eitrem forsøkte også å henge seg på.

– For en duell dette er, sa kommentator Eirik Koren da de begge kjørte rundene ned på 29-tallet.

Men til slutt holdt det for Roest, som dermed tok sitt femte allround-gull i karrieren (tre VM-gull og to EM-gull).

Wiklund: – Veldig stort

– Det var veldig deilig. Jeg hadde jo kanskje et litt defensivt mål om bare medalje. Jeg visste at gullet ville bli hardt, men det var veldig deilig å kunne klare sølvet her nå på siste distanse, sier Wiklund til NRK.

Søndag gikk Wiklund inn til karrierens første individuelle EM-medalje i allround-EM i Vikingskipet.

Der ble det sølv, 4,59 sekunder bak Antoinette Rijpma-de Jong (målt i 5000-metersekunder). Marijke Groenewoud tok bronsen.

– Det er veldig stort. Første medalje, både i et allroundmesterskap og i et EM. Det er veldig stort, sier hun.

EM har blitt arrangert for kvinnene siden 1970, men før årets mesterskap besto den norske medaljefangsten for kvinner «kun» av to bronser på lagsprint og ett sølv på lagtempo.

PÅ PALLEN: Ragne Wiklund kunne juble for to distanseseirer og sølv i sammendraget i allround-EM. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Det er jo ekstra gøy, og så på hjemmebane også. Det ble tungt å gå alene mot slutten, så jeg er veldig glad for at publikum heiet meg frem. Det trengtes virkelig, sier Wiklund om den historiske medaljen.

Ragne Wiklund ble i 2021 den første norske kvinnen til å ta en medalje i VM i enkeltdistanser, en mesterskapsform som ble arrangert for første gang i 1996. Wiklund vant da 1500-meteren.

Wiklund har denne sesongen tatt sine to første verdenscupseirer.

– Denne sesongen har vært over all forventning, virkelig. Det er de lange distansene jeg har vært best på hittil. Så håper jeg nå å få litt fart i beina mot slutten av sesongen, slik at jeg kan kjempe om 1500-meteren også, sier hun om distansen hvor hun skal forsvare gullet fra 2021.

Best på 3000 og 5000 meter

Ragne Wiklund var best på lørdagens 3000 meter, men tapte til nederlenderne Antoinette Rijpma-de Jong og Marijke Groenewoud på både lørdagens 500 meter og søndagens 1500 meter.

Dermed lå hun på tredjeplass før den avsluttende 5000-meteren, med 12,63 sekunder opp til Rijpma-de Jong og 2,3 sekunder opp til Groenewoud.

Wiklund gikk inn på tiden 6.57,19 og satte press på nederlenderne. Forspranget til Rijpma-de Jong var imidlertid stort nok og dermed tok nederlenderen karrierens tredje allround-gull i EM.

DE TRE BESTE: Fra venstre: Antoinette Rijpma-de Jong, Ragne Wiklund og Marijke Groenewoud. Her fra lørdagens 3000 meter. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Sofie Karoline Haugen ble nummer syv, mens EM-debutant Aurora Løvås ikke kvalifiserte seg til den avsluttende 5000-meteren. Hun endte på en ellevteplass.

Wiklunds sølvmedalje er ikke den første allround-medaljen for en norsk kvinne. Ida Njåtun tok bronse i allround-VM i 2015, mens man må tilbake til Bjørg Eva Jensens VM-bronse i 1980 for å finne den forrige medaljen før det igjen.

Laila Schou Nilsen er den eneste som har vunnet et offisielt allroundmesterskap for kvinner. Det gjorde hun da hun vant allround-VM i 1937 og 1938.

Mener hun har stort forbedringspotensial

Det var spesielt på 500 meter at Wiklund tapte mye tid til Rijpma-de Jong. Der tapte hun 1,21 sekunder til nederlenderen.

– Jeg tror at potensialet mitt til å forbedre 500-meteren også er ganske stort. Det er ikke så mye som skal til, men det er en innsats som skal til, men det er en innsats som skal legges ned som vi ikke har fokusert så mye på enda.

– Hva må du jobbe med da?

– Jeg må sprinte mer da. Det er jo kanskje den kjedeligste treningen, men det må gjøres det også. I hvert fall i et allroundmesterskap, sier Wiklund.