Hevder russere kastet seg på flyet for å lure Antidoping Norge

Det er den sentrale dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov som trekker frem episoden i sin skriftlige erklæring til Oswald-kommisjonen.

Kommisjonen, ledet av Denis Oswald, etterforsker dopingsaker mot russiske utøvere som tidligere er navngitt i McLaren-rapporten.

Arbeidet har ført til ytterligere utestengelser de siste ukene, og tirsdag skal IOC ta stilling til om Russland skal utestenges fra OL i Pyeongchang.

ETTERLYST: Grigorij Rodtsjenkov lever i dag under vitnebeskyttelse i USA. Foto: EMILY BERL / NYT

Helt sentralt står altså Rodtsjenkovs beskrivelser av et statsstøttet dopingprogram fra sin tid som sjef for hovedlaboratoriet i Moskva og Sotsji under 2014-OL.

I noen av hans ferske erklæringer til Oswald-kommisjonen, som NRK og VG har fått tilgang til, forklarer Rodtsjenkov i detalj hvordan russiske myndigheter og utøvere skal ha gjennomført systematisk juks.

– Unngå å bli tatt «skitne»

Ett av de tre overordnede målene med dopingprogrammet var å unngå overraskende og uavhengig testing fra internasjonale antidopingmyndigheter, ifølge Rodtsjenkov.

Her trekker Rodtsjenkov frem et eksempel på hvordan russerne prøvde å unnslippe kontroller av Antidoping Norge:

«Før Sotsji-lekene ble det bestemt at dopingkontrollører fra RUSADA skulle utføre testing utenfor konkurranse av norske utøvere (i Sveits), og norske antidopingmyndigheter skulle utføre testing utenfor konkurranse av russiske utøvere», skriver Rodtsjenkov.

Natalia Zhelanova, som var daværende antidopingrådgiver for sportsminister Vitalij Mutko, bestemte at de russiske utøverne måtte prøve å reise til Sveits for å unngå å bli tatt «skitne», skriver Rodtsjenkov.

«Der kan RUSADA samle urinprøvene, levere prøvene til Sotsji-laboratoriet og skjule resultatene», heter det i erklæringen.

Rodtsjenkov skriver at han ble orientert om planene 20. januar 2014 under et møte med Zhelanova, visesportsminister Jurij Nagornykh og RUSADA-sjef Ramil Khabriev. Rodtsjenkov hevder videre at han ikke vet hvilke utøvere som klarte å komme seg til Sveits.

Fra dagboken samme dag har Rodtsjenkov skrevet at «disse nordmennene plukker opp våre utøvere ved ankomst og fører dem til meg, men jeg må analysere EPO og utføre IRMS».

Khabriev trakk seg som RUSADA-sjef i 2015 da antidopingbyrået ble suspendert etter dopingavsløringene i russisk friidrett, mens Zhelanova og Nagornykh ble midlertidig suspendert fra sine stillinger i 2016 etter å ha blitt identifisert i McLaren-rapporten.

Zhelanova og Nagornykh har, i likhet med russiske myndigheter, hele tiden benektet påstandene fra Rodtsjenkov.

– Det er ingen dopingprogram i russisk idrett eller i forbundet. Det var ingen og vil ikke være noen, sa Nagornykh til The New York Times i 2016.

Antidoping Norge: – Man ble lurt

Anders Solheim, som har vært daglig leder i Antidoping Norge (ADN) siden oppstarten i 2003, sier det er vanskelig å etterprøve eksempelet siden han ikke vet hvilket konkret oppdrag det er snakk om.

FATTET MISTANKE: Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fra 2009-2014 samarbeidet ADN med RUSADA for å veilede og gi råd i kjølvannet av de russiske dopingskandalene på midten av 2000-tallet.

Solheim er klar på at ADN opplevde RUSADA som mer og mer tilbakeholdne etter hvert som OL nærmet seg.

ADN hadde planlagt å sende kontrollører til Sotsji-OL, men ble nektet innreise.

– Vi synes det var pussig på det tidspunktet, fordi det var en av milepælene i samarbeidet som startet i 2009. Vi opplevde at samarbeidet ble mindre og mindre interessant etter hvert som tiden gikk. Vi stusset over det, men det er først nå i ettertid at man kanskje kan ane sammenhengen, sier Solheim til NRK.

– At det (samarbeidet) kan ha skapt utfordringer for russerne, er ikke veldig overraskende basert på det som er kommet frem i McLaren-rapporten. Rodtsjenkov beskriver nok hvilke utfordringer det bidro til for russerne.

Solheim forteller at ADN også kunne oppleve utfordringer med å transportere prøver over Russland-grensen til andre laboratirum i Europa.

Den voksende tilbakeholdenheten bidro til at ADN ble mistenksomme.

– Vi opplevde at samarbeidet ble tatt seriøst i starten, mens den siste perioden mot OL opplevde vi at det var en mer tilbakeholden praksis. Det stusset vi over, men det var ikke nok til å si at her foregår det noe galt. Det var først da det ble nedsatt gransking fra WADA at det ble avdekket, sier Solheim.

Richard McLaren har som kjent undersøkt påstandene fra Rodtsjenkov og konkluderte i 2016 med at det har foregått omfattende, statsstøttet doping i Russland.

IOC har igjen nedsatt to kommisjoner for å verifisere McLaren-rapporten.

– I ettertid, når man har lest rapportene og hva som skal ha foregått, kan man si at man ble lurt. Vi må bare innse at det var et falskt antidopingprogram, og det er det bare å beklage. Det er dumt og synd for alle de rene utøverne.