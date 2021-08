Her tryner Bø i asfalten: – Fryktet at han ødela OL-sesongen

– Det så fryktelig dramatisk ut. Og det er dramatisk med tanke på OL-sesongen. Jeg fryktet at han rett og slett ødela OL-sesongen, sier Ola Lunde.

26 minutter ut i rennet skjedde det første fallet. Bø gikk med høy hastighet, men plutselig var den ene skien under han borte. Dermed satte nordmannen foten i bakken og stupte fremover.

Så, noen få minutter senere, falt han enda styggere, da han forsøkte å ta igjen lillebroren i kampen om seieren.

Se video av de to fallene i videovinduet øverst i saken.

Gikk ut av løypa for egen maskin

Fall nummer to var nok en gang i høy hastighet. Denne gangen landet Bø med et mageplask. TV-bildene viser at han blødde flere steder etter det stygge fallet.

– Han gjør ikke noe galt. Det er tydelig at bindingen løser ut. Det er rett og slett for dårlig. Det er helt klart en utstyrsfeil, mener Lunde om bindingene.

En stund fryktet han at Bø kunne ha skadet seg alvorlig, men nordmannen gikk i hvert fall ut av løypa for egen maskin.

– Han reiste seg og gikk inn mot mål. Så det var kanskje ikke så alvorlig. Du har alltid mye adrenalin i kroppen, så han kjenner kanskje ikke før i morgen hvor galt dette er, tror Lunde.

Lillebror overlegen

Bø brøt til slutt løpet. Tidligere år har nordmannen gjort det godt i by-konkurransen i Wiesbaden i Tyskland, med seier for to år siden, og 2. plass i fjor.

Sånn ble det altså ikke i år. Tarjei Bø lå riktignok på 2.plass da han falt, men etter at han brøyt var det til slutt lillebror Johannes Thingnes Bø som vant med 16 sekunder, til tross for at han slet med varmen og at han mistet skuddene i børsa.

– Jeg kom inn til første liggende, da falt halvparten av ekstraskudd-holderen min av. Da har jeg bare tre skudd i stokken resten av løpet. Da blir det vanskelig når man må ut og hente skudd. Jeg prøvde å skyte bra, og det var en veldig bra avslutning, sier Bø.

– Jeg hadde en veldig bra treningsuke i Norge sist. Det var seks hardøkter på syv dager. Men jeg klarer ikke varmen så godt. Det var samme for alle. Det var varmt under beina, under hjelmen i hanskene. Det var ikke akkurat noe norsk vintervær, sier Thingnes Bø.

Han hadde knapt fått med seg fallet til storebror da han ble intervjuet etter løpet, men lovet i hvert fall følgende:

– Jeg skal pleie han og kose på han når jeg legger han, smiler Thingnes Bø.