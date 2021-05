– Jeg var usikker på om jeg skulle sikte på høyre eller venstre kryss. Jeg gikk for venstre, sier Guro Pettersen på telefon til NRK, og bryter ut i latter.

– Men jeg skjønner at jeg må øve mer på feiringa, sier Piteå-keeperen.

– Jeg forstår ikke hva som skjedde. Jeg har aldri scoret mål før, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle feire, sa hun litt tidligere til Aftonbladet.

29-åringen, som for tiden er reservekeeper på det norske landslaget, scoret nemlig karrierens første mål fire minutter på overtid i torsdagens kamp mellom Linköping og Piteå. Scoringen kom omtrent fra midtstreken.

Piteå tapte 4-3 til tross for at den norske målvakten tegnet seg på scoringslisten.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Hadde det vært vinnermål, eller et mål som sikret poeng, hadde jeg kanskje jublet mer. Men i stedet fortet jeg meg tilbake til målet, i håp om at vi kunne score et til, sier Pettersen til NRK.

Så avslører hun at hun har en fortid som målscorer på aldersbestemt nivå.

– Jeg er en «skap-utespiller» forkledd som keeper. Jeg var utespiller til jeg var 15 år. Det er klart det var gøy å score mål, det var et drømmetreff.

Dessverre ble Pettersens redusering kampens siste spark på ballen, en kamp som for øvrig startet som et mareritt. Før 35 minutter var spilt, hadde hun plukket fire baller ut av eget nett.

Torsdagens kamp skulle egentlig vært spilt tidligere, men ble utsatt fordi fire Piteå-spillere testet positivt for korona 25. april. Laget står med bare én seier på de fire første kampene.