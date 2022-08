18 år gamle Christensen lå helt fremst i heatet da han smalt foten i hinderet og gikk på trynet etter at om lag 2000 meter løpt av det første forsøket på 3000 meter. Han holdt seg til beinet med tydelige smerter, og så fortvilet ut.

Det fikk konkurrenten, som akkurat hadde passert, til å stoppe opp. Carabana var raskt borte hos dansken og prøvde å hjelpe ham opp. Men til ingen nytte.

Da valgte utøveren fra Andorra å dra med seg stortalentet ut av løpebanen.

ENSOM: Nahuel Carabana ble løpende alene etter at han stoppet for å hjelpe Axel Vang Christensen. Foto: Matthias Schrader / AP

Carabana forklarer til NRK på spansk at han så at fallet til Christensen var hardt og valgte å hjelpe ham, fordi han selv har falt flere ganger tidligere og vet hvordan det er.

Deretter fortsatte 22-åringen løpet, men var naturlig nok sjanseløs på avansement. Han kom sist i mål, over ett minutt bak heatvinner Osama Zoghlami fra Italia.

– Det var ikke min dag, men i det minste kunne jeg hjelpe noen, forteller Carabana.

Enda verre gikk det for Christensen, som måtte bæres av banen på båre. Dansken er regnet som et stort friidrettstalent og har blitt sammenlignet med Jakob Ingebrigtsen.

PÅ BÅRE: Axel Vang Christensen måtte hjelpes av banen på båre. HJELP: Axel Vang Christensen fikk nok ikke den EM-debuten han drømte om. KONKURRENTENE FORSVANT: Axel Vang Christensen måtte se konkurrenten løpe forbi på tartandekket.

– Stort gjort

Norske Tom Erling Kårbø løp i samme heat og så det som skjedde med dansken. Selv gikk han videre til finale med en tredjeplass.

– Det var rett foran meg. Jeg holdt på å løpe i ham, så jeg fikk en liten støkk, sier Kårbø, som tok seg videre til finalen med tredjeplass, til NRK.

– Det er veldig stort gjort. Masse respekt til ham, sier det tyske hjemmehåpet Karl Bebendorf til ARD.

FINALEKLAR: Tom Erling Kårbø kunne juble for finaleplass i EM. Foto: Lise Åserud / NTB

Fredrik Sandvik løp i det andre kvalifiseringsheatet. Han var imponert over Carabanas sportsånd.

– Det høres veldig rart ut, jeg må vel innrømme at jeg ikke hadde gjort det samme, sier Sandvik, som understreker at han ikke har sett hva som skjer.

– Men det var bra han fikk han ut av banen, ellers kunne det vært enda styggere.

To nordmenn til finale

For Sandvik ble det ikke noe finaleplass, men Jakob Boutera sørget for at det blir to nordmenn i EM-finalen.

– Det har aldri skjedd, så lenge jeg har løpt i alle fall, sier han om situasjonen i første heat.

– Det er dramatikk, jeg har fått meg noen kutt her selv, så det blir litt at man løper og stanger på hverandre. Det kan bli litt uryddig til tider. Man må være våken og stokke beinene riktig, sier Boutera.