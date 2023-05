Her kan det spilles Premier League – spår «kultursjokk» for stjernene

– Det er ikke noe praktfullt anlegg. Det er et skikkelig rustent, dårlig anlegg som står i stil til byen. Det er slitte tribuner og nesten sånn at man sitter på benker. Men det er en sjarm over det hele.

Slik beskriver Eirik Aase, mannen bak nettstedet Championship Norge, Lutons hjemmebane Kenilworth Road.

Stadionet, med en kapasitet på mindre enn 10.500 tilskuere (mindre enn bl.a. Intility Arena i Oslo), kan bli Premier Leagues ferskeste tilskudd dersom Luton seirer i lørdagens playoff-finale mot Coventry City.

I billedgalleriet under kan du se hvordan Kenilworth Road ser ut i dag:

Mye sjel

Det slitte stadionet må pusses opp for rundt 135 millioner kroner dersom Luton Town tar steget opp, for å oppfylle kriteriene til en Premier League-stadion.

– Det ser nesten ut som tiden har stått stille siden vi var der borte, sier kommentatorlegenden Arne Scheie, som var i Luton for å kommentere tippekampen for NRK på 1970-tallet.

Et nytt stadion skal være under planlegging, men vil ikke være klart før tidligst 2026. Kontrasten til Etihad (Manchester City), Emirates (Arsenal) og Tottenham Hotspur Stadium kunne knapt vært større.

Aase beskriver det som «et kultursjokk» sammenlignet med hva dagens Premier League-stjerner er vant til i dag.

– Men det har mye sjel, sier han.

Det blir ganske intimt på Kenilworth Road. Foto: CARL RECINE / Reuters

Historie og tradisjon

Gary Sweet, administrerende direktør i Luton, sier til The Athletic at Kenilworth Road er mer eller mindre uforandret siden andre verdenskrig. Han beskriver det som «ekte».

– Dette er ordentlig fotball. Det er historie og tradisjon. Dette er ikke en steril «skål» av et stadion. Det er fullt av liv og følelser, tårer og glede. Hvis du ikke kan omfavne det, elsker du ikke fotball, sier han.

Dersom Luton rykker opp, vil stadionet være Premier League-historiens minste. Kenilworth Road har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier og i aviser den siste tiden, uten at klubbens daglige leder mister nattesøvnen av den grunn.

– Folk gjør kanskje narr av det, men vi bryr oss ikke, sier Sweet.

Nå er Luton Town og Coventry City én kamp unna en retur til Premier League.

Tippekamp-giganter

Coventry City spilte den andre tippekampen på NRK. Nordmenns første møte med stjernene til «The Sky Blues» kom desember 1969, da de slo Tottenham 3–2 på hjemmebane.

Ettersom ITVs avdeling i Birmingham hadde ansvar for tippekampene, kom de første oppgjørene fra Midt-England. Derfor står klubber som Aston Villa, Stoke, Wolverhampton og Coventry, fortsatt sterkt i Norge, forteller Arne Scheie.

Han kommenterte 123 av NRKs 370 tippekamper.

Kommentatorlegenden Arne Scheie stiftet tidlig et bekjentskap med Coventry City og Luton Town gjennom tippekampene på NRK. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Etter hvert som fotball på TV ble mer og mer populært, ble flere kamper fra flere steder på balløya sendt. Våren 1975 spilte Luton Town sin første tippekamp, hjemme mot Leeds.

Da var Scheie på plass på Kenilworth Road. Han satt i et oppholdsrom og forberedte seg til kamp. Så kom plutselig Leeds-stjernene, med Norman Hunter, Gordon McQueen og Joe Jordan, inn.

– Det hadde aldri skjedd i dag, vet du, sier kommentatorlegenden og ler.

Han trekker også på smilebåndet over at en «sovende kjempe» som returnerer til Premier League.

– Det er trist med de klubbene som kanskje forsvinner fra Premier League. Leicester, Leeds, Everton ... Men at klubber med historie kommer tilbake, det er ingenting som er hyggeligere enn det.

Luton har aldri spilt i Premier League. De rykket ned fra øverste nivå våren 1992, bare noen måneder før Premier League-æraen startet. Klubben vært nede på nivå fem og utenfor det profesjonelle ligasystemet i England.

Coventry City rykket ned i 2001 og har vært nede på nivå fire.

– Det er to klubber som har hatt det veldig vanskelig, som rotet seg ordentlig bort. Men det begge klubbene har fått til har vært imponerende. Det hadde vært moro med begge tilbake, sier Scheie.

Her kan du se klubbenes reise gjennom ligasystemet siden 1991/92-sesongen:

Nå holder lagenes supportere pusten før lørdagens playoff-finale på Wembley. Det samme gjør Trond Egil Soltvedt.

– Det blir nok litt neglebiting denne helgen, sier han til NRK.

– Ber på mine knær

Soltvedt er én av tre nordmenn som har spilt for Coventry City (Runar Normann og Leo Skiri Østigård de to andre). Han gikk fra Rosenborg til Coventry City i 1997. Han har virkelig fått kjenne Coventry-fansens entusiasme på kroppen etter to sesonger i den lyseblå drakten.

Han tror byen Coventry, med sine knappe 350.000 innbyggere, kommer til å stå på hodet om de returnerer til Premier League for første gang på 22 år.

– Det vil bety enormt mye for hele byen. Det kommer til å bli stor ståhei, det kan jeg love.

– Luton er også en stor klubb og det var et topplag da jeg var ung. Det blir spennende uansett, men jeg synes det klinger bedre med Coventry enn Luton i Premier League, sier han og ler.

Trond Egil Soltvedt spilte for Coventry City fra 1997 til 1999. Han spilte også for Southampton og Sheffield Wednesday i England. Foto: Morten Hval / NTB Scanpix

For Soltvedt var det et lite sjokk å komme til Coventry City.

Til tross for at han i debuten var med på å slå Chelsea, og senere i sesongen senket Tottenham, Manchester United og Blackburn, undervurderte han betydningen av en 11. plass i Premier League.

– Da jeg ble solgt fra Rosenborg til Coventry, var jeg vant til å vinne titler. Vi endte på 11. plass den sesongen, og supporterne var så fornøyde. Men jeg var skikkelig skuffet. Jeg tenkte «helvete, vi skulle jo vært høyere oppe». Det er først ettertid jeg har skjønt hvor stort det var, sier han.

Coventry har ikke hatt en høyere plassering på øverste nivå siden 1997/98-sesongen.

– De har slitt voldsomt siden. Det har vært en tung tid for alle i klubben, sier Soltvedt, og legger til:

– Jeg ber på mine knær om at Coventry kommer opp igjen.

Coventry Citys lyseblå helter slo Middlesbrough i sin playoff-semifinale. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Vanvittige summer

En av disse tradisjonsrike klubbene skal opp til Englands gjeveste selskap. Det er ikke enkelt å ta steget fra nivå to til Premier League, men til gjengjeld vanker en voldsom økonomisk gevinst for den som klarer det.

Playoff-finalen omtales ofte som fotballens mest lukrative kamp. Og det er kanskje ikke så rart, for et opprykk til Englands øverste nivå er verdt minst 2.4 milliarder norske kroner over tre sesonger.

Skulle laget som vinner playoff-finalen holde seg i Premier League kan summen, ifølge Deloitte, stige til 3.9 millioner kroner.

I tillegg får det ofte positive ringvirkninger utenfor banen:

Ifølge ITV fikk byen Brighton en økonomisk oppsving på 200 millioner pund – tilsvarende 2,7 milliarder norske kroner etter dagens kurs – etter at målene fra sørkysten rykket opp.

Det kommer av den voldsomme interessen for Premier League-fotball. Flere supportere besøker byen, benytter seg av kollektivtrafikk og bruker penger på mat, drikke, opphold og andre ting.

Ikke bekymret

Det er ingen underdrivelse å si at mye står på spill, både økonomisk og sportslig. Likevel er Jan Halvard Aase, president i Lutons skandinaviske supporterklubb, helt rolig.

– Jeg har ingen nerver i det hele tatt. Jeg føler meg trygg på at dette går veien, sier han til NRK.

Luton Town-trener Rob Edwards (til venstre) sammen med president i Lutons skandinaviske supporterklubb, Jan Halvard Aase. Foto: Privat

Aase har vært Luton-supporter siden 1974 og har sesongkort på Kenilworth Road, Lutons hjemmebane. Han skal ikke over til England for å følge lørdagens playoff-finale, men forteller at det er rundt 30 fra Lutons supporterklubb som tar turen til Wembley.

Lutons skandinaviske supporterklubb har 170 betalende medlemmer per i dag og arrangerer årlige turer for å se «The Hatters» spille.

Aase håper det er Premier League-motstand som venter neste gang han tar turen.

– Det hadde vært fantastisk, sier han, og roser jobben som har blitt gjort i klubben.

– Luton er en stor klubb uten en stor stadion. Men klubben har veldig lojale supportere, og det er de som eier klubben. Og den jobben de har gjort, med så få midler, er helt fantastisk.

Her jubler Tom Lockyer etter scoring mot Sunderland i playoff-semifinalen. Han og lagkameratene jakter mer jubel lørdag. Foto: LEE SMITH / Reuters

– Hadde gått bananas

Det er Luton Towns Supporters Trust som eier klubben, og det har de gjort siden 2012. Da var Luton utenfor ligasystemet.

Denne sesongen ble de nummer tre i mesterskapsserien. Og skulle sesongen bli kronet med et opprykk, vil det bli noen elleville feiringer i byen.

– Byen står på hodet allerede, sier han.

– Hvordan skal du feire om det går veien?

– Jeg er av den stille og rolige typen når jeg er i Norge, men hadde jeg vært i England hadde det vært annerledes. Da hadde jeg nok gått bananas, ler presidenten i Lutons supporterklubb.

Mesterskapsserie-ekspert Eirik Aase mener Coventry og Luton er i ferd med å gjøre det umulige mulig.

– Den aller største prestasjonen er å ta seg opp til mesterskapsserien – og så ta seg til Premier League. For de økonomiske forskjellen på toppen og bunnen av mesterskapsserien er så store at det gjør det nesten umulig.

Men én av dem skal opp.

Det hele avgjøres lørdag kveld.