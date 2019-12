Her går konkurrentene bananas etter nordmannens historiske triks

I Big Air-konkurransen i Beijing ble 19 år gamle Ruud den første noensinne til å sette en 1800 hvor han roterte fem ganger rundt sin egen akse, samtidig som han tok to saltoer.

Det fikk konkurrentene som sto og så på til å ta fullstendig av. De brølte, hoiet og gned seg i øynene.

– De ble helt gærne alle sammen, sier Ruud lattermildt.

Birk Ruud levde opp til sitt favorittstempel og gikk helt til topps i Big Air-konkurransen. Foto: Fredrik Hagen

Trikset sikret ham også seieren, og reaksjonen til konkurrentene forteller hvor spesielt det som skjedde var.

Hadde bare gjort trikset én gang

Ruud hadde faktisk forutsett at han trolig måtte gjøre noe litt utenom det vanlige for å ta seieren i bakken i Beijing, fordi hoppet er utformet på en måte som gjør at mange greier å levere ekstra bra.

På morgenen før konkurransen begynte derfor Ruud å tenke på om han skulle prøve seg på et helt nytt triks.

– Jeg følte at jeg måtte ha et skikkelig seierstriks med meg inn, et som virkelig kunne ta meg til topps. Jeg møtte treneren min Hermann, og sammen la vi en morsom plan, forteller Ruud.

Rett før konkurransen prøvde han å gjøre trikset for aller første gang.

– Jeg gjorde det bare én gang, og det satt. Sånt sitter mest i hodet, forklarer Ruud.

– Det er turning

I konkurransen ventet han til det tredje og avgjørende runet før han bestemte seg for å, som han sier, «bare gjøre det». Da var Ruud den aller siste som skulle kjøre, og akkurat som han hadde spådd måtte han levere noe spektakulært om det skulle bli seier.

I friski har man tre forsøk, og det er sammenlagtsummen fra de to beste forsøkene (runs) som blir det tellende resultatet.

Ruud hadde falt i det første runet, og deretter gjort et helt ok andre run. Han trengte mange poeng for det siste trikset for å sikre seieren.

– Jeg lå på sisteplass før det siste hoppet, og da skjønte jeg at det bare var å smelle på for å prøve å vinne. Og det var det jeg gjorde, forteller Ruud.

NRK-kommentator Jonas Greve sier at han nærmest falt av stolen da han så Ruud sette det tredje trikset.

– Vi bare brølte. Han gjorde sånt som man bare drømmer om at man skal gjøre. Han gikk «all inn» og gjorde det absolutt vanskeligste trikset av alle, og det med så mye press på seg, sier en imponert Greve, og utdyper:

– Det han gjør der er turning. Han hopper sikkert 35 meter, er syv-åtte meter oppe i lufta, og lander fjellstøtt. Det er bare han som gjør det der, foreløpig.

Ruud ble belønnet med 96,5 av 100 mulige poeng for trikset. Det er sjelden man ser såpass høye poengsummer.

– Det er omtrent så høyt som man kommer, forklarer Greve.

Også norske Johanne Killi gikk helt til topps i kvinnenes konkurranse. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Trikset gjorde at Ruud akkurat greide å ta seieren med 0,25 poeng foran canadiske Teal Harle, som hadde gjort en kjempekonkurranse.

– Dette var absolutt en av mine hardeste konkurranser noensinne, rent mentalt sett. Det var dessuten veldig høyt nivå i dag, sier Ruud, og legger til at han hadde ekstra lyst til å ta seieren i dag for å hedre landslagskameraten Sebastian Schjerve.

Han brakk lårhalsen under trening i Beijing for tre dager siden.

Glade konkurrenter

Etter seieren ble Ruud omfavnet av de jublende konkurrentene, som så ut til å bare synes det var gøy å se nordmannen sette det historiske trikset.

– De skrek og hoppet og hoiet. De var stoka, og det var veldig gøy. En fantastisk følelse. Det viser også måten vi konkurrerer mot hverandre på. Det er med positiv energi, og vi er venner alle sammen, fastslår Ruud.

Greve sier at Ruud, som leder verdenscupen i Big Air, har fått en spesiell standing i friskimiljøet.

– La oss si det sånn at når han gjør sånne ting, så finnes det snart ingen stempelpute som er stor nok for favorittstempelet han har. Han viser at han er mannen å slå. Birk har denne fryktløsheten, kroppsbeherskelsen og treningsviljen som er en helt killer kombinasjon. Og så er han litt gæren, sier Greve lattermildt.

Det ble generelt en svært god dag for norsk friski. Også Johanne Killi gikk helt til topps i kvinnenes konkurranse, og det gjorde hun med disse to hoppene:

Johanne Killi vant i neste års OL-bakke Du trenger javascript for å se video.

I tillegg ble Christian Nummedal nummer fire bak Ruud. Også han gjorde en 1800, men med switch.