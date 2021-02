Her blir Gyda (18) historisk – tok tidenes første VM-gull i kombinert for kvinner

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg har det. Det er veldig gøy, men jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sa Westvold Hansen etter gullet.

Aldri før har kvinnene konkurrert i kombinert i et mesterskap. Og i debuten ble det attpåtil trippelt norsk.

For bak Westvold Hansen sikret søstrene Leinan Lund sølv- og bronsemedaljen.

– Det er stort. Vi tapetserer pallen på en så stor dag som dette. Den dagen her kommer vi til å huske resten av livet, sa sportssjef Ivar Stuan etter det historiske kombinertrennet.

– Gikk meg helt tom

Men kampen om medaljene bak gullet, kom ikke uten dramatikk. For søstrene Leinan Lund, Mari (21) og Marte (19), kjempet en intens duell.

Lillesøster Marte så sterkest ut og fikk luke til storesøster i den siste bakken, men så ble det fall.

Mari Leinan Lund faller på oppløpet Du trenger javascript for å se video.

Storesøster Mari føk forbi og tok sølvet, mens lillesøster Marte sørget for trippelt norsk.

– Jeg gikk meg helt tom, så i siste sving var det vanskelig å holde seg på bena. Det var helt svart, sa lillesøster Leinan Lund etter løpet og fortsatte:

– Jeg var redd for å miste medaljen. Man ser at jeg stresser der. Jeg bruker ti sekunder bare for å komme meg opp. Men jeg berget bronsen og det var over all forventning.

Og for storesøster ble det en valør på medaljen som hun ikke hadde sett for seg.

– Det var en litt uventet sølvmedalje, men jeg er veldig glad for at Marte klarte tredjeplassen. Det smakte veldig bra. Sølv er over all forventning, konstaterte 21-åringen.

OL neste

18. desember gikk det aller første verdenscuprennet i kombinert for kvinner av stabelen i Ramsau i Østerrike. Det rennet vant amerikanske Tara Geraghty-Moats (27).

Grunnet koronapandemien har det ikke blitt avholdt flere kombinertrenn for kvinnene. Men drøye tre måneder etter den første historiske hendelsen, ble Westvold Hansen historisk.

Nå har kombinertgjengen øynene på nok et mesterskap.

– Det neste er å få dem til OL i 2026. Så skal vi innom VM i Planica, så blir det VM i Trondheim. Det blir helt unikt, sa Stuan etter rennet.

Og lørdagens gullvinner er klar på at tiden er inne også for kvinnelig kombinert i et OL.

– Jeg synes egentlig nivået på alle oss jentene er ganske høyt med tanke på at det en såpass ny idrett. Det er såpass mange forskjellige nasjoner som er gode, som det satses på. Så jeg tror at det etter hvert vil bli en veldig jevn og spennende fight.