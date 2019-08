Den nye rekorden er på 27.24,78.

Den norske rekorden på distansen nærma seg 30 år – Are Nakkims 27.32,52 frå Bislett Games 14. juli 1990. Moen var nesten åtte sekund raskare i kveld.

Med harar på plass skulle Sondre Nordstad Moen gjere eit siste forsøk på å klare VM-kravet på 27.40 under Stadionmila i Kristiansand i kveld. Det klarte han med god margin.

Henrik Ingebrigtsen prøvde seg også på 10.000 meteren. Han hang bra med tetgruppa til 8400 meter, men då gav han seg.

– Det hjelpte godt at han var med. Eg visste at eg kunne risikere å gå litt ned etter at han gav seg, men eg visste at eg måtte på offensiven. Eg er ikkje godt nok kjent med min eigen kropp, men det er dumt å stivne eit par rundar før mål. Eg såg at eg låg an til under 27.40, seier Moen til NRK.

VM blir ein bonus

Han er også glad for at arrangøren Kristiansand løpeklubb hadde fått kenyanske Kangogo Cronelius Kirputo som fartshaldar i dei første rundane.

– Dette var dette eg hadde bruk for.

No er han klar for VM, noko han ser som ein bonus.

– Det var det kanskje ikkje så mange som hade trudd. Det er berre 66 på runden, så om ein ikkje pustar for mykje, så går det bra, seier Sondre Nordstad Moen, som eigentleg er maratonløpar.

– Og så var det vel kanskje siste sjanse. Jakob og dei andre i Ingebrigtsen-familien et jo opp alle rekordar, så det var vel berre denne igjen, ler Moen.

– Der blir det stilt heilt andre krav, seier Moen.

– Viktig å halde meg skadefri

Trenar Renato Canova seier at dette er ein rekord Moen har hatt i tankane lenge. Planen var jamne rundar på 66 sekund.

– Han kan nok ikkjs slå denne tida i VM ieit tett felt, men han kan få ei god plassering, trur trenaren.

Moen leverte eit utruleg jamnt løp, der rundane varierte berre frå 67,1 i den andre runden til 63,9 på den siste. På dei siste rundane drog han også frå feltet, og hadde 6,6 sekund bak til Albert Rop frå Qatar, og 29 ned til newzealandska Harry Sommers på tredjeplass.

– Eg er van med å springe åleine, så dette gjekk bra. No er det berre om å gjere at eg held meg skadefri og ikkje finn på noko tull.

Moens årsbeste før kveldens løp var 28.06,27 frå London i juli.

Moen fekk hjelp av harar frå Kenya og ein australsk løpar som også skulle prøve seg på VM-kravet. Og altså Henrik Ingebrigtsen, som kom rett frå Diamond League-finale torsdag.

– Hadde eg ikkje hatt ein 5000 i beina, skulle eg nok halde heilt inn, seier Ingebrigtsen.

I går måtte han bryte ein treningstur på grunn av smerte. Derfor var det overraskande då han var på startlista i Kristiansand.

– Eg skal ta ei kortisonsprøyte for betennelse i ein slimpose i hofta, og mister derfor eit par dagar med trening. Derfor bestemte Gjert seg for å gjere noko radikalt, som han sa. Då blei det 10.000 meter så langt det heldt. Så skal eg gjennom eit par harde økter søndag, for å kompensere, seier han.

– Det gjekk overraskande bra. Eg hadde ikkje trudd eg skulle klare å henge på så lenge.