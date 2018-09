Helsvart runde for Rekdal - sendt under nedrykksstreken av VIF

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med bare seks runder igjen av årets eliteserie begynner det å dra seg ordentlig til i bunnstriden.

Dramatikk i Oslo og Lillestrøm

Start lå på play off-plass før helgens runde, men med tap i hovedstaden ble det hakket verre. Sørlendingene har fortsatt 23 poeng. Det gjør at de faller ned på direkte nedrykksplass.

For bak dem vant Lillestrøm et annet nøkkeloppgjør. De kanarigule slo Stabæk på Åråsen i en spinnvill kamp. Stabæk står dermed fortsatt på 23 poeng og er foran Start på målforskjell, mens romerikingene er oppe på 25 og trygg grunn.

I Østfold tok Strømsgodset – etter en periode på seks kamper uten seier i ligaen – en kruttsterk trepoenger borte mot Sarpsborg. Godset står nå bokført med 26 poeng. Det ble med andre ord en helsvart runde for Kjetil Rekdal og Start.

Saken fortsetter under kamprapporten.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Spesiell ramme for VIF og Rekdal

Oppgjøret på Valle markerte Kjetil Rekdals første retur til Vålerenga etter exiten i 2017. Han har vært trener der i to perioder og avsluttet i vinter i fjor sin rolle som sportsdirektør i klubben.

49-åringen gikk så over i en rolle som ekspert for eliteserie-rettighetshaver Discovery. Der har han ved enkelte anledninger kritisert sin tidligere arbeidsgiver, noe som gjorde rammen for søndagens kamp spesiell.

Johnson-dobbel

Det åpnet imidlertid jevnt. Helt frem til det var spilt 25 minutter. Da vartet hjemmelaget opp med et mønsterangrep. Mohammed Abu spilte til Sam Adekugbe. Han fant Bård Finne i rommet mellom Starts forsvarsfirer og midtbane, før han sendte Sam Johnson gjennom.

Vålerenga-spissens var riktignok av det heldige slaget. Avslutningen var god, men via en spiller gikk den i en lang og høy bue mot mål. Midtstopper Simon Larsen skulle bare klarere, men gjorde det i stedet i eget mål...

Etter en snau time scoret Johnson igjen. Bård Finne mottok ballen ute på venstrekanten og slo et presist innlegg mot Johnson på bakerste stolpe. 25-åringen gjorde som gode målscorere flest og satte inn 2-0 med et kontant og godt hodestøt fra kort hold.

Dramatisk avslutning

Avslutningsminuttene ble svært spesielle. For i det 88. minutt gjorde Mathias Bringaker det spennende med sin redusering.

På en kontring minuttet senere trodde alle at Bård Finne satte inn kampens siste mål med en nydelig volleyperle. Men på overtid reduserte Herolind Shala til 3-2. Vålerenga red imidlertid av stormen de to siste overtidsminuttene og tok tre poeng på hjemmebane.

Ytterligere resultater Eliteserien søndag:

Haugesund – Bodø/Glimt 1-0, Ranheim – Kristiansund 2-1. Spilles søndag klokken 20.00: Molde - Rosenborg. Spilles mandag 1. oktober: Tromsø - Brann.