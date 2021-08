Helsvart OL-åpning Filip Ingebrigtsen – Jakob lekte seg videre til semifinale

Jakob Ingebrigtsen klokken nemlig inn til tiden 3.36,49 og en fjerdeplass plass i det tredje og siste forsøksheatet tirsdag.

Da hadde 20-åringen allerede fått se at storebror Filip hadde slitt stort. Begge to måtte enten bli blant de seks beste, eller notere seg for en av de seks beste tidene for å ta seg videre til semifinale. Filip Ingebrigtsen klarte ingen av delene og dermed er OL over.

– Jeg vet hvordan han er, dessverre, og han har slitt mye det siste året. Det er ikke bare å skru på og være en helt annen mann. Det er litt dumt at OL kommer nå, samtidig vet jeg at han er motivert til å satse neste år også, og det skal bli bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Det jeg leverer i dag er ikke i nærheten av å ha noe i en finale å gjøre, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Skjønner at jeg er langt unna

SKUFFET: Filip Ingebrigtsen, her etter sitt forsøksheat på 1500 meter i Tokyo tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

28-åringen hang med feltet underveis, men de siste 200 meterne ble det for alvor tydelig at noe ikke stemte. Han klarte rett og slett ikke å være med i avslutningen.

Til slutt ble Filip Ingebrigtsen ikke bedre enn nummer ti og spurtet over målstreken på tiden 3.38,02.

– Det var tungt tidlig. Det koster litt for mye krefter og jeg har ikke i nærheten av beina som skal til for å være med på slutten. Ekstremt drit. Jeg kunne kanskje gjort noen taktiske bedre vurderinger, men på den andre siden er det sånn det blir når man ikke har kroppen helt der man vil, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Formen og kroppen er bare ikke bra nok, gjentar han, og kommer heller ikke med noe unnskyldninger. Han vet godt at farten ikke var spesielt høy i heatet han var en del av.

– Sånn sett skulle jeg hatt flere gir å gå på. Men når jeg kommer på oppløpet skjønner jeg at jeg er langt unna, sier han.

TRENERPAPPA: Gjert Ingebrigtsen var naturligvis på plass på friidrettsstadion i Tokyo tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ikke i nærheten

Den mellomste løpebroren Ingebrigtsen har hatt en tøff sesong. Overfor NRK han han tidligere erkjent at han har hatt den tyngste våren i hans lange karriere. Det skyldtes en mystisk sykdom. OL hadde han egentlig gitt opp.

Men de fleste, Filip Ingebrigtsen inkludert, kunne ikke unngå å heve forventningene etter to sterke Diamond League-løp i juli.

På Bislett ble han nummer fem på 3000 meter og satte ny personlig rekord på distansen. Bare en drøy uke senere ble han nummer ti med den sterke tiden 3.32,23 mot verdenseliten på 1500 meter i Monaco.

– Den siste uka har vært bra, men så har vi trent lett. Det har gått opp og ned etter Monaco. Noen greie økter og noen dårlige. Jeg har prøvd å være tålmodig og gjøre smarte ting, men det holdt ikke helt, forteller Ingebrigtsen.

– Skal ikke være noe problem

KLAR FOR SEMIFINALE: Jakob Ingebrigtsen, her underveis i forsøksheatet tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Der Filip slet, tok Jakob ting med stor ro i sitt forsøksheat. Han la seg rett og slett helt bakerst i feltet de første rundene og NRK-kommentator Jann Post erkjente at taktikken gjorde ham nervøs.

Men det var uten grunn.

På den siste halvannen runden begynte Jakob Ingebrigtsen å avansere. På oppløpet sikret han en trygg fjerdeplass.

Til NRK forteller Sandnes-løperen at et slikt forsøksheat bare handler om å holde seg unna trøbbel de to første rundene, bruke minst mulig krefter på å avansere og sikre semifinaleplass.

– Jeg får godt med meg alt som skjer. Samtidig så vet jeg at jeg har løpt såpass fort at selv å ligge bak når de drar på såpass, skal ikke være noe problem. Samtidig er det en del folk mellom der som ikke kan løpe så fort. Jeg har alltid en sikkerhetsmargin på min side.

PS: Polske Marcin Lewandowski er en medaljekandidat på 1500 meter i OL. Han snublet og falt i sitt heat, men får av juryen likevel lov å løpe semifinale torsdag.