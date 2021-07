– Jeg prøver å ikke la stemmen knekke sammen, for det er litt emosjonelt, for det har vært en ekstremt hard kamp. Det å se teamet jeg har rundt meg, de som vil meg godt, og legger ned så mye arbeid for meg, og da er det godt å se at det hjelper. Hadde det ikke vært for dem så er de dype dalene tunge å komme seg opp av, forteller en svært rørt Filip Ingebrigtsen til NRK.

Han har akkurat løpt inn på 7.34,00 på 3000 meter, en personlig rekord med hele 13 sekunder.

– Det er bedre enn jeg hadde fryktet, sier 28-åringen.

– Kan ikke huske sist

For i går fortalte han om en vinter og vår som har vært hans verste. Ukjent sykdom har gjort at han knapt kan trene.

– Jeg er blitt far og kjenner at jeg er blitt mer emosjonell med årene, så jeg skylder på det. Dette her betyr ekstremt mye, innrømmer Filip Ingebrigtsen.

– Kan du huske når du sist ble rørt over et løp?

– Jeg kan ikke huske at jeg er blitt rørt av eget løp. Man tar det nesten for gitt når man er på oppadgående kurve og løper bra, men man må kjenne litt på det dårlige for å nye det fine.

IMPONERTE: Filip Ingebrigtsen var tilbake med et brak på Bislett etter en tung vår. Foto: Annika Byrde / NTB

Filip Ingebrigtsen var familiens eneste innslag på Bislett Games torsdag kveld. Med Jakob og Henrik ute med sykdom og skade, var det den mellomste løpebrødrene som skulle forsvare familiens ære.

– Angrer litt

Da NRK møtte ham etter ankomst Oslo fra St. Moritz onsdag kveld, fortalte han at spesielt mangel på fartstrening gjorde at han ikke løp drømmemila under Bislett Games, men 3000 meter i stedet.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg angrer litt på at jeg ikke meldte meg på 3000 meter eller drømmemila i dag. Det er halvparten så langt og man har vondt i mindre varighet, så jeg gleder meg til å springe 1500 meter i Monaco om en uke.

– Jeg følte meg bedre enn jeg fryktet, erkjenner Filip Ingebrigtsen.