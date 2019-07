Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sist gang Helland scoret i en offisiell RBK-kamp var i årets andre serierunde da Rosenborg spilte 1–1 hjemme mot Odd, men unntak av en treningskamp mot Kolstad tidligere i sommer.

Det er 101 dager siden, men hjemme mot Linfield fastsatte Helland sluttresultat til 4–0.

– 101 dager? Er det så ille? Men jeg hadde også to målgivende i dag og det er like viktig for meg, sier Helland til NRK når han blir presentert statistikken.

En frisk og god Helland var mye involvert i det trønderne skapte fremover, og da høyrekanten omsider fant veien til nettmaskene feiret han med å illustrere at han fryser.

– Vi kødda litt der. De på benken synes at det var litt kaldt. Det var ikke noe annet enn det. Intern sjargong, smiler hovedpersonen selv om feiringen som du kan se her:

FEIRER: Helland feiret målet med å illustrere at han fryser. Du trenger javascript for å se video. FEIRER: Helland feiret målet med å illustrere at han fryser.

Helland har vært en viktig bærebjelke for trønderne de siste sesongene, men denne sesongen har han kun startet seks seriekamper etter 15 serierunder.

– De vet hva jeg står for som spiller. Men jeg har det mye bedre nå enn da jeg tuslet slukøret av banen mot Aalesund da jeg prøvde på noe jeg ikke kan, sier Helland og sikter til situasjonen da han fikk direkte rødt kort da Rosenborg røk ut av cupen.

Aldri tvil om avansement

Hjemme på Lerkendal onsdag var det imidlertid klasseforskjell på lagene og mesterliga-avansementet var aldri truet.

– Det betyr alt å avansere. Vi har ambisjoner om å spille gruppespill i Europa, så får vi se hvilket nivå det blir. Nå er vi fordi dette hindret, så blir det nok tøffere neste gang, sier tomålsscorer Anders Konradsen til NRK etter kampslutt.

Konradsen åpnet målshowet etter 20 minutter da han stusset ballen i lengste hjørne etter at Vegar Eggen Hedenstad, som for øvrig spilte sin 100. RBK-kamp, pisket inn et hjørnespark fra venstre.

VIDERE: Anders Konradsen og Rosenborg avanserte til andre kvalifiseringsrunde i mesterligaen etter 6–0 sammenlagt mot Linfield. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Klasseforskjell

Linfield skapte knapt farligheter og seks minutter etter sidebytte doblet Konradsen ledelsen.

Helland ble spilt fri på høyresiden, dro av en Linfield-forsvarer før han la ballen 45 grader ut mot straffemerket. Der hadde Konradsen løpt seg fri, og på akrobatisk vis ble 28-åringen tomålsscorer da han saksesparket inn 2–0.

TO MÅL: Anders Konradsen ble tomålscorer mot Linfield. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Utover i andre omgang ble det store rom for trønderne å utfolde seg i og 20 minutter før slutt satte innbytter David Akintola inn 3–0.

Gjermund Åsen snappet om ballen høyt i banen og fant Helland i boksen, men Gareth Deane i Linfield-buret rykket ut og fikk avverget, men Akintola var på returen og kunne enkelt heade ballen i det tomme målet til 3–0.

Fire minutter før slutt fastsatte Helland sluttresultatet til 4-0, da han skled inn ballen fra kort hold.

Nå venter vinneren av BATE Borisov og Piast Gliwice i andre kvalifiseringsrunde.