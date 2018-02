Svendsen er firedobbelt olympisk mester, og deltar i sitt fjerde OL i Pyeongchang. Han debuterte i OL som 20-åring i Torino i 2006, da han ble nummer seks på fellesstarten.

– Dette er et ærefullt oppdrag som ikke så mange får oppleve i karrieren sin. Det blir helt sikkert en opplevelse for livet, sier Emil Hegle Svendsen.

– Da jeg ble spurt, ble jeg først veldig overrasket, deretter ble jeg glad og stolt. Det var en gledelig overraskelse. Jeg hadde helt ærlig ikke tenkt i det hele tatt at jeg kunne være aktuell som flaggbærer, forteller han.

Bjørgen takket nei

Det var Aksel Lund Svindal som var Norges flaggbærer under forrige vinter-OL i Sotsji. I 2010 var det Tommy Jakobsen som fikk æren av å lede Norges tropp under åpningsseremonien.

BLE SPURT: Marit Bjørgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vi må faktisk tilbake til 2002 for å finne sist gang en kvinne var flaggbærer for Norge under vinter-OL.

Da var det Liv Grete Skjelbreid som bar flagget under OL i Salt Lake City.

Marit Bjørgen ble imidlertid spurt om hun ønsket å bære flagget under åpningsseremonien, men Bjørgen går skiathlon lørdag og valgte å takke nei av hensyn til forberedelsene.

– Imponerende karriere

– Marit er den største, og det er en selvfølge at hun var førstevalget. Det har jo vært slik gjennom mange OL.

– På grunn av konkurranseprogrammet, har jo heller ikke Ole Einar hatt anledning til å bære flagget på åpningsseremonien. Jeg er stolt over at jeg ble spurt etter Marit, sier Emil Hegle Svendsen, som forteller at magefølelsen er god like før OL begynner.

– Vi hadde den første hardøkten i dag og det føltes veldig fint. Det er tøffe løyper og treg snø. Det er krevende forhold, ikke minst på standplass, med mye vind, sier han.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø mener skiskytteren er en god representant for norsk toppidrett.

– Emil har en imponerende olympisk karriere, og er en flott representant for norsk toppidrett og norsk vinterolympisk historie, kommenterer han i en pressemelding.

