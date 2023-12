Hegerberg-scoring i Lyon-storseier

Ada Stolsmo Hegerberg scoret sikkert inn et straffespark i Lyons 5-0-seier over Lille. Siden starten av november står hun med ti mål for klubb og landslag.

Spissen doblet Lyons ledelse til 2-0 etter en snau halvtime. Det var Hegerbergs 251. scoring for Lyon.

Hun ble tatt av banen etter 61 minutter i fredagens oppgjør.

Forrige uke slo Hegerberg til med hattrick i Norges 4-0-seier over Portugal på Ullevaal stadion, men ble tatt av målløs i pausen i 1-2-tapet for Østerrike noen dager senere.

Lyon har fortsatt til gode å avgi poeng i den franske toppdivisjonen. Fasiten er 30 poeng og målforskjell på 45-4 etter ti kamper. (NTB)