Hegerberg på benken halve kvartfinalen

Ada Stolsmo Hegerberg måtte nøye seg med å se den første omgangen av torsdagens mesterligakvartfinale mot Caroline Graham Hansen og Wolfsburg fra benken.

Lyon-spilleren ble kåret til Europas beste fotballspiller i 2016 og scoret mot samme lag da de møttes i mesterligafinalen samme sesong. Men det var først etter en målløs første omgang den norske 21-åringen fikk sjansen.

Hegerberg-assist

Bare syv minutter senere kom Lyons første uttelling. Camille Abily klinket til på frispark der ballen gikk rett i nettmaskene.

Med 13 minutter igjen på klokka var Hegerberg på ballen. Etter et godt forarbeid fikk hun lagt ballen til Dzsenifer Marozsan som fra 18 meter sikret 2–0 for bortelaget.

Caroline Graham Hansen startet kampen for Wolfsburg og ble byttet ut etter 78 minutters spill.

På vei mot semifinale

Wolfsburg har alltid nådd enten semifinale eller finale i mesterligaen, men nå ser det verre ut. Returkampen spilles i Lyon førstkommende onsdag, og med 2–0 i sekken fra bortekampen er selvsagt Lyon favoritter til å nå semifinalen.

Det ble også spilt to andre kvartfinaler onsdag kveld. Bayern München vant 1–0 hjemme over Paris Saint-Germain uten at Nora Holstad Berge var i troppen til den tyske klubben. Vivianne Miederna ble matchvinner i det 72. minutt.

Danske Fortuna Hjørring tapte 0–1 hjemme for Manchester City. Mål ble scoret av Carli Lloyd som er kåret til verdens beste spiller de to siste sesongene.