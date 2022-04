Ekspertane hyllar enorm Hegerberg – klart for «norsk» finale

City unngikk feilskjær – tok tilbake ligaledelsen

Manchester City fortsetter å holde seg unna trøbbel i dragkampen med Liverpool. Lørdag ble det 4-0-seier over Leeds og fortsatt tabelltopp i Premier League.

Liverpool slo Newcastle 1-0 tidligere lørdag og la med det presset over på City foran bortekampen mot Leeds. Der ble det aldri særlig spennende til tross for at Leeds kom til flere store muligheter. Vertene greide ikke å få ballen forbi City-keeper Ederson.

Det skulle straffe seg da Rodri stanget Manchester City i ledelsen etter 13 minutter. Derfra og ut var seieren aldri truet. Etter pause økte Nathan Aké og Gabriel Jesus til 3-0, mens Fernandinho gjorde gjestenes fjerde nettkjening på overtid.

Tapet var et hardt slag for Leeds som kjemper for å unngå nedrykk. De har fem poeng ned til Everton under streken med to kamper mer spilt. (NTB)