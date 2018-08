Hedret Skofterud: – Hun støttet meg i mye motgang

– Det er litt blandete følelser å spille når vi har den seansen for Vibeke før kampen. Da får man bare lyst til å gå av banen, men det er noe Vibeke aldri ville gjort. Hun ville ha spilt med glede, så derfor gjør vi det vi også, sier Marthe Kristoffersen til NRK.

Vibeke Skofterud var MOT-ambassadør og årlig bidragsyter i kjendiskampen under Norway Cup.

Søndag ble den tidligere langrennsløperen funnet omkommet etter en vannskuterulykke.

Marthe Kristoffersen har møtt mye motgang i sin karriere. Hun verdsatte støtten hun fikk fra Skofterud i den tunge tiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ni år yngre Kristoffersen var selv et av Norges største talent i starten av karrieren, men møtte motgang og måtte kjempe en hard kamp om å komme seg tilbake på landslaget og i verdenstoppen.

I 2017, noen måneder før hun la opp, var Kristoffersen tilbake på landslaget for første gang på to år.

– Vibeke har støttet meg i mye motgang. Hun var alltid en som sendte melding eller ringte hvis det gikk tungt, men også en som sendte melding når ting gikk bra. Hun har på en måte alltid vært der. Vibeke er Vibeke, alltid et stort smil. Jeg ble alltid så glad når jeg så henne, sier Kristoffersen.

28-åringen var hjemme da hun fikk beskjeden om at Skofterud var omkommet.

– Jeg trodde liksom ikke på det. Når jeg så at Vibeke var borte, så tenkte jeg at det her går liksom ikke an. Å miste en sånn person, det er så urettferdig.

– Man må jo bare ta med seg alle minner man har. Vibeke ville aldri stoppet opp, så vi får prøve å gjøre den hun gjorde å forsøke og minnes alle de gode minnene.

– Riktig for meg

Onsdag representerte både Kristoffersen og Martine Ek Hagen, som la opp tidligere i år, MOT i kjendiskampen.

Vibeke Skofterud omkom i en vannskuterulykke søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Martine Ek Hagen beskriver Vibeke Skofterud som et stort forbilde, både som idrettsutøver og som person. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg vet jo at i hvert fall Vibeke vil at vi skal gå videre. Som hun ville sagt «Gi gass!». Så det er jo det jeg tenker på her, og det å kunne hedre henne her med ett minutts applaus og så gi gass, det følte jeg var riktig for meg i hvert fall, sier Hagen til NRK.

– Jeg føler Vibeke er beskrivelsen på MOT. Hun sto kampene og turte å gå sine veier. Hun viste at det å være seg selv er viktig. Jeg tror hun har banet vei for mange på mange områder. Blant annet meg. Hun har vist at man aldri skal gi seg, og gjøre det man har tro på, sier Kristoffersen.