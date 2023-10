Haugesund med storseier i nøkkelkamp

Alt tyder på at Haugesund beholder plassen i Eliteserien etter at de lørdag slo Aalesund hele 6-1 på hjemmebane.

Hjemmelaget fikk en kjempestart og ledet 2-0 allerede etter ti minutter og seieren var aldri truet.

På overtid fastsatte Sory Diarra sluttresultatet til 6-1. Et lite skår i gleden for Haugesund var imidlertid at nevnte Diarra fikk sitt andre gule kort for feiringen og dermed ble utvist.

Seieren gjør at Haugesund nå er oppe på 30 poeng med fire kamper igjen av serien. Dermed har de, med én kamp mer spilt, seks poeng ned til Stabæk på kvalikplass og ni poeng ned til Sandefjord på direkte nedrykk.

For Aalesund ser det langt verre ut. Tangotrøyene måtte langt på vei vinne for å ha en mulighet til å unngå nedrykk, men med fire runder igjen har de nå seks poeng opp til Stabæk på kvalikplass og styrer mot nedrykk.

Lørdag var det også 30 år siden FK Haugesund ble stiftet.

– Det var en stor fest. Det var kjekt å kunne gi noe tilbake til hjemmefansen, sier FKHs Kevin Krygård til TV 2.