Hauger til topps i Monaco: Tok sin første Formel 2-seier etter dramatisk start

– Det er som en drøm. Jeg har hatt en tøff sesong så langt. Vi har hatt oppturer og nedturer. Det føltes så godt å få en seier i dag, og spesielt her i Monaco. Som barn drømmer du om å være her, sa Hauger etter triumfen i et intervju vist på Viasport.

Nordmannen dominerte hele feltet, og vant suverent. Prestasjonen imponerte ekspertene.

– Han har rett og slett kjørt fra resten av feltet, og konstant vært blant de raskeste på banen. Det er ikke mulig å bli mer imponert, sa Viasats Formel-ekspert Henning Isdal etter at Hauger dominerte resten av feltet, og suste inn til seier i Formel 2.

Og seieren kom etter en dramatisk start.

Hauger startet løpet i andreposisjon, på banen i Monaco hvor det nesten er umulig å gjennomføre forbikjøringen. De trange gatene gjør det vanskelig å klatre på resultatlisten, men nordmannen fikk en gavepakke av Jake Hughes, som startet fremst.

FØRSTE NORDMANN: Dennis Hauger blir første nordmann som vinner et løp i Formel 2. Foto: Hassan Ammar / AP

Den 27 år gamle briten stod nemlig igjen på startstreken da lysene gikk for å markere start. Bilen lot seg ikke rikke av flekken.

– Han kommer seg ikke av gårde, utbrøt Viasats kommentator Atle Gulbrandsen.

Da grep Hauger muligheten med begge hendene, og suste rett opp i tet.

Dominerte

Deretter dominerte Hauger fullstendig. Nordmannen rykket raskt fra resten av feltet, og skaffet seg en luke på over to sekunder. Samtidig satte han løpets raskeste rundetid om og om igjen.

En krasj etter kun ti runder mellom Ayumu Iwasa og Clement Novalak sendte sikkerhetsbilen ut, og samlet feltet igjen.

Men Hauger stod imot presset, og holdt unna fra konkurrentene som jaget rett bak. Igjen bygget han opp en luke, og kontrollerte feltet. Dermed suste nordmannen inn til seier – noe ingen nordmann har gjort før ham i Formel 2.

Til slutt vant han suverent med 6 sekunder ned til lagkamerat Jehan Daruvala på andreplass. Marcus Armstrong ble nummer tre.

I morgen venter hovedløpet. Da starter Hauger i niendeposisjon.

Glamorøs scene

I fjor vant Hauger flere løp i Formel 3, og endte til slutt opp med å vinne hele mesterskapet. Dermed fikk han muligheten til å ta steget opp til Formel 2. Mesterskapet er det nest høyeste nivået, og serverer løpere til Formel 1.

Fra fjorårets sesong tok Guanyu Zhou veien fra Formel 2 til Formel 1. Året før gjorde blant annet Mick Schumacher det samme.

Formel 1-løpet i Monaco er kjent som den prestisjerike løpshelga i året. Løpet har gått hvert eneste år siden 1929. Glamouren er også til å ta og føle på. På tribunen sitter den ene kjendisen større enn den andre, og like ved løypa ligger yachtene i havna med utsikt til dramatikken.