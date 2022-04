Hauger ble kjørt rett i murveggen av konkurrenten Jack Doohan etter et sammenstøt.

– Ååååh!, hørte man en frustrert Hauger rope ut over teamradioen fra bilen.

For det var nok en god start for den norske Formel 2-føreren fra femte startposisjon, men kun etter noen få sekunder skjedde uhellet mellom Hauger og Doohan.

– Han kjørte rett mot meg, sier Doohan over radioen.

Det endte med et sammenstøt hjul mot hjul, hvor Hauger endte i murveggen og den fremre venstreakselen på bilen sto skjevt og førte til at 19-åringen måtte bryte før første sving på Imola-banen i Italia.

– Oi! Dennis gikk rett i murveggen der, hva var det som skjedde?, uttalte Viaplays kommentator Atle Gulbrandsen etter starten.

SAMMENSTØTET: I kameraet på bilen til Dennis Hauger ser man Jack Doohan kjøre inn i venstre fremhjul til nordmannen. Bilde fra Viaplay. Foto: Skjermdump / Viaplay

Viaplays kommentarene var først usikre på hvem som hadde skyld i krasjen.

– Der er det Dennis som treffer Jack Doohan, ikke omvendt, sier Viaplays kommentator Henning Isdal.

– Er du sikker på det? Jeg synes dette er Doohan sin feil, sier Gulbrandsen.

Fremvingen til Doohan ble skjev etter sammenstøtet med nordmannen. Han kom seg inn i depotet, men valgte også å bryte løpet etter at det var for store skader på bilen.

– Jeg kan ikke forstå at Dennis kunne gjort noe annet der, sier Gulbrandsen.

NY I GAMET: Dennis Hauger kjører sin første sesong i Formel 2. Foto: Lise Åserud / NTB

– Begge to styrer inn mot hverandre

Etter flere repriser er Viaplay-kommentatorene tydelige på at førerne må dele skylden.

– Det er en race incident ned mot første sving på startlangsiden. Jeg synes ikke vi skal dele ut noe skyld i denne sammenhengen, sier Isdal.

19-åringen fra Aurskog ble sittende i bilen ute i grusfellen etter å ha havnet i murveggen. Begge førerne kom fra hendelsen uten skader.

Ulykken ble notert av dommerne, men de har valgt å ikke etterforske krasjen ytterligere. Løpet foregår fortsatt.

– Begge to trekker inn mot midten av banen. Det er mulig at Jack Doohan har en litt bråere bevegelse og de møtes i banen, men jeg tror ikke det er mulig å dele ut noe skyld her, sier Isdal.

– Dette er det som kan skje i starten på et billøp. Det er mange biler man har rundt seg, man kan være tre-fire biler i bredden, sier Gulbrandsen.

KOMMENTATOR: Atle Gulbrandsen i Viaplay. Foto: Heiko Junge / NTB

Turbulent sesongstart for Hauger

Lørdag kjørte Hauger inn til sin første pallplass i Formel 2 da han tok 3.-plassen.

Ulykken føyer seg inn i rekken av uheldige hendelser for Red Bull-junioren denne sesongen.

Med motortrøbbel i Bahrain og etter å ha fått feil beskjed fra laget etter å ha ledet i Jeddah, sikret Dennis Hauger sine første Formel 2-poeng i sesongens fjerde løp i Saudi-Arabia.

Dette er Haugers første sesong i bilsportens nest høyeste divisjon – han også jakter å bli første nordmann i Formel 1.

Nordmannen var på 9. plass i sammendraget før dagens løp. Nå blir han å falle ytterligere nedover på listene.